Hadde jeg hørt på legen, hadde jeg kanskje fortsatt ventet på medisin og ikke hatt det livet jeg har i dag

Å lære tidlig at jeg selv har ansvaret har jeg nytt godt av i mange situasjoner.

Av Helene Ragnhild Sollie, bachelor i ernæringsfysiologi

Da jeg ble mamma i 2018 gikk det nesten galt. Etter flere år med håp, skuffelser, piller, sprøyter og prøverør hadde jeg endelig kommet meg til termindagen, men dro nesten hjem uten baby. Jeg liker ikke å tenke på det, hva hvis?

Takket være gynekologer, barnepleiere, jordmødre, anestesilege og sykepleiere ved Ullevål universitetssykehus fikk vi oppleve det aller beste norsk helsevesen har å by på. Vi fikk ta med en frisk baby hjem, etter en veldig dramatisk fødsel. Det er vanskelig for meg å beskrive med ord hvor takknemlig jeg er for dem som var på vakt den dagen. Ikke bare gjorde de gode avgjørelser i de mest sårbare sekundene i mitt liv, legen tok seg tid til å komme og snakke med meg etterpå, jordmødrene vasket meg og hjalp meg med amming og sykehuset tilrettela slik at vi fikk tid som nybakt familie.

En måneder senere dro jeg til sykehuset med blomster og kort. Der var det få som husket meg. For mitt livs mest traumatiske dag var som de fleste andre dager for dem. De jobber hver dag med å hjelpe og redde liv. Takk.

Da jeg som 18-åring fikk en ME-diagnose, var historien derimot en helt annen. Ingen virket interessert i å hjelpe meg. Ingen visste hva dette var. Jeg fikk diagnosen, en brosjyre i hånden og et lykke til. Noen år senere sa legen at dette var noe jeg nok måtte leve med. For meg har det alltid føltes bedre å gjøre noe, så jeg valgte å ta sakene i egne hender. Søke annen informasjon, ta svart belte i googling og ta ansvaret selv. Å gjøre noe aktivt føltes bedre enn å gi opp.

I dag er jeg helt frisk. Hadde jeg hørt på ham - hadde jeg ventet på en medisin - er jeg helt sikker på at jeg ikke hadde hatt det livet jeg har i dag. Jeg er takknemlig for at jeg turte å ta det valget, selv om andre sa det ikke ville fungere. Takknemlig for at jeg aldri ga meg, selv om det føltes som å skyve på en vegg.

Å lære tidlig at jeg selv har ansvaret har jeg nytt godt av i mange situasjoner. Jeg ser tegnene og jeg tar grep selv. I den perfekte verden hadde vi alle blitt fanget opp, men den verden finnes ikke. Noen ganger er valget vårt. Skal vi vente på hjelp som kanskje aldri kommer eller hjelpe oss selv.

At veldig mange sykdommer er utløst av livsstil er elefanten i rommet, den vi ikke vil snakke om. For det betyr jo at vi må endre oss. At det står på oss. Hva hva hvis vi snur det?

For selv om jeg syntes det var brutalt å innse at jeg selv måtte ta ansvar, ga det meg et håp. Å innse at det ikke kom noen ridder på en hvit hest, eller med en hvit frakk for å redde meg, det ga meg en mulighet. Det viser seg at det var det som skulle til for at jeg skulle skjønne at jeg satt i førersetet. At jeg kunne påvirke min kropp, mitt liv.

Det er ditt ansvar hva som ender opp i handlevognen din, ditt ansvar å ta opp kampen mot dørstokkmila, ditt ansvar å be om råd, og ditt ansvar å følge de rådene, eller la være.

Aldri før har dette ansvaret føltes viktigere. Nå ser vi hva helsenorge er gode for, å hjelpe når det brenner. Her briljerer de!

Hvordan kan du ta vare på din helse, så du letter på systemet?

Spise minst 500 gram grønnsaker hver dag, gjerne i ulike farger. Når du endrer maten du spiser vil tarmfloraen din endres bare i løpet av et par dager, og 70 prosent av immunforsvaret foregår i og rundt tarmene.





Gjør noe for en annen, det gir deg feelgood-hormoner og en mening med dagene dine. Det kan være å klappe litt ekstra på hunden din, da får dere begge økte nivåer av oksytocin.





Beveg kroppen din. Strekk, gå turer, løp så fort du kan om du vil eller ta knebøy med barnet ditt på skuldrene. Dans til musikk i stuen din eller gjør yoga. Alle har godt av å bevege seg.





Få frisk luft hver dag, gjerne i skogen. Kjenn hvordan skoene dine treffer bakken, hvilke lukter du kjenner i nesen og hvilke farger du tar inn. Få gratis mindfullness på kjøpet.





Hvil og ta pauser når du trenger det, og gi andre den samme muligheten. Kanskje er det nettopp nå du har tid til å roe ned.





Jeg sier ikke at du ikke skal ta kontakt med legen din nå, eller at du kan spise deg frisk på 123. Jeg sier at du skal begynne å ta ansvar for din kropp, for din helse, og fokusere på hva du kan gjøre. Å be om hjelp er å ta ansvar. Å gå den turen, spise de grønnsakene og hvile er ditt ansvar.

Vår helse er vårt ansvar, og jo før vi innser det, jo lettere vil det bli å leve det friskeste livet vi bare kan.