Hadde over en halv million i gjeld og fem kroner på konto. Så kom Kjartan til unnsetning

- Ikke første tilfellet i denne bransjen, sier mesterkokk Kjartan Skjelde.

I kveldens episode av «Luksusfellen» er det gourmet-kokken Kenneth Jahnsen Collins (33) som har satt seg i en dyp økonomisk krise.

Det hele startet da 33-åringen tok opp et forbrukslån på over 300.000 kroner for å pusse opp huset. Etter et samlivsbrudd raknet styringen over økonomien helt, da ekskjæresten tok over huslånet og Collins tok over forbrukslånet.

Collins tjente ikke nok til å betjene gjelden, i tillegg slet han med kreditt og annen forbruksgjeld som blant annet ble brukt på fest og moro. På et halvt år hadde ikke Collins betalt verken barnebidrag eller skatt, og skyldte blant annet 81.000 kroner i barnebidrag.

Ikke råd til mat

Når «Luksusfellen»-økonomene Silje Drange og Hallgeir Kvadsheim kommer på besøk har gjelden økt til over en halv million kroner. Nærmere bestemt 542.486 kroner i tillegg til pengene han skyldte i skatt og barnebidrag.

VILLE SUMMER: Kenneth Jahnsen Collins brukte over 100.000 kroner på fest og morro i løpet av et år. Foto: TV3

Med fem kroner på konto som Collins hadde planer om å leve på i to uker frem i tid, får «Luksusfellen»-økonomene seg en virkelig overraskelse. Til tross for at Collins er Gourmet-kokk hadde han heller ikke noe mat i kjøleskapet.

Som freelance gourmet-kokk var det også uvisst når og hvor mye penger som ville komme inn neste gang, og Drange og Kvadsheim stod overfor en situasjon som så ut til å være umulig å løse.

Ble tilbudt jobb fra TV-kokk

For at ekspertene i det hele tatt skulle ha noe å forhandle med i banken, var Collins nødt til å få en fast jobb for å få tak i pengene han trengte. Heldigvis for han stod det imidlertid svært godt til med kokkeferdighetene hans, og TV-kokken Kjartan Skjelde blir den store redningen.

Skjelde, som har vært dommer i både «Camp Kulinaris» og «Masterchef», hadde nemlig testet ut matlagingskunnskapene til Collins på forhånd og ble svært imponert. I et møte med Collins og «Luksusfellen»-økonomene velger Kjartan Skjelde å tilby 33-åringen en fast jobb på sin egen restaurant i Sandnes.

- Det passet seg sånn. Vi fikk en åpning for at han kunne begynne hos oss. Han er jo flink til å lage mat, så det ble jo en bra løsning for alle, sier Skjelde til Nettavisen.

Sett liknende tilfeller

Skjelde forteller at han kan forstå hvordan Collins har havnet i den situasjonen han stod overfor.

- Jeg synes det var fint å kunne bidra til at Kenneth fikk det bedre. Dette er ikke akkurat det første tilfelle i denne bransjen, sier Skjelde og fortsetter:

- Det er mange unge folk i bransjen der de fleste jobber kvelder og helger. Etter en lag arbeidsdag med høy puls og mye adrenalin ender det ofte med en øl med kollegaer for å roe ned kroppen igjen. Det er bra for det sosiale, men i noen tilfeller kan den ene ølen bli til flere øl, og gå utover økonomien, forklarer han.

REDDET UT AV KRISA: TV-kokk Kjartan Skjelde reddet Kenneth Jahnsen Collins ut av gjeldskrisa ved å tilby han en fast jobb på sin egen restaurant. Foto: TV3

Kjartan Skjelde understreker at han ikke ønsker å svartmale bransjen, men at han kan forstå hvordan Collins kan ha havnet i en økonomisk krise.

Jobber ikke lenger sammen

Kveldens episode av «Luksusfellen» ble spilt inn for over et år siden. I dag jobber ikke Skjelde og Collins lenger sammen.

- Han jobber ikke her lenger, men det er av helt andre årsaker enn «Luksusfellen». Han ønsket rett og slett større utfordringer og jobber i dag som sui-sjef, sier Skjelde.

Skjelde og Collins jobbet sist sammen i februar, før Collins gikk videre i karrieren.

Kenneth Jahnsen Collins har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

«Luksusfellen» sendes på TV 3 onsdag klokken 20:30.