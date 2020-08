Hailey Bieber henges ut som mobber

– Hailey var mobberen min, hevder TikTok-bruker.

I juli ble modellen Hailey Bieber (23) rangert som en av de minst hyggelige kjendisene TikTok-brukeren @juliacarolann hadde møtt i jobben som servitør på Manhattan i New York.

Nå er det flere som kaster seg på påstandene om at modellen ikke er særlig hyggelig, skriver Cheat Sheet.

Nok en gang kommer påstandene frem på tjenesten TikTok.

Hevder Hailey mobbet henne

Før 23-åringen giftet seg med ungpikeidolet Justin Bieber (26) var hun kjent som Hailey Baldwin.

Hun er datter av skuespiller Stephen Baldwin (54), men mest kjent er kanskje onkelen Alec Baldwin (62), som også er skuespiller. Med andre ord har Hailey vokst opp med flere berømte mennesker rundt seg, og dermed var det kanskje selvsagt at også hun selv skulle tre inn i kjendisuniverset.

Likevel har hun gått på skole som alle andre, men nå hevdes det at hun ikke var særlig hyggelig å gå på skole med.

TikTok-brukeren @kimonaelizabeth har nemlig delt en video der hun skriver at Hailey mobbet henne på ungdomsskolen.

«Tror dere at dere kan såre meg? Hailey (Baldwin) Bieber mobbet meg på ungdomsskolen», skriver hun.

– Sånt skjer

Videoen har i skrivende stund blitt sett mer enn 8,5 millioner ganger, og i kommentarfeltet krever flere at hun forteller hele historien. Ettersom flere hevder TikTok-brukeren lyver har hun delt flere videoer der hun forklarer.

– La oss få litt klarhet i ting her. Jeg kommer ikke til å tolerere rasistiske kommentarer her, så ikke anta at fordi jeg er svart kan jeg ikke ha gått på privatskole, fordi jeg er svart lyver jeg om dette eller fordi jeg er svart sier jeg automatisk at Hailey er rasist. Jeg har aldri sagt noe av det, sier hun.

I en påfølgende video sier hun at hun ikke vil dele konkrete historier, men utdyper likevel situasjonen:

– Ungdomsskolen er full av mobbere og mobbeofre. Enten mobber du eller så blir du mobbet. Dessverre ble jeg mobbet, Hailey var mobberen min. Sånt skjer, sier hun og legger til:

– Jeg ber ikke om noen unnskyldning fra henne, jeg gjør ikke dette for oppmerksomhet. Jeg delte videoen fordi jeg hadde en morsom vits. Det er en «funfact» jeg ofte bruker, det er en god måte å sette i gang samtaler på. Sorry, det er ikke noe mer å si om saken. Hadde jeg hatt videoer hadde jeg delt det.

Beklaget overfor servitør

Hailey selv har foreløpig ikke kommentert kritikken. Forrige gang hun fikk negativ omtale på TikTok la hun seg flat.

Da hadde en servitør sagt følgende om sine opplevelser med 23-åringen gjennom jobb.

– Dette er kontroversielt. Jeg har møtt henne en håndfull ganger, og hver gang var hun ikke noe hyggelig. Jeg vil virkelig like henne, men jeg må gi henne en 3,5 av 10. Sorry.

«Jeg kom akkurat over denne videoen, og ville si unnskyld hvis jeg noen gang har gitt deg dårlige vibber eller hatt en dårlig holdning. Det er aldri intensjonen min», skrev Hailey Bieber selv i kommentarfeltet under videoen kort tid etter.

Videre fulgte modellen opp med nok en kommentar.

«Hater å høre at dette var opplevelsen din med meg, men jeg er glad for at du sier fra så jeg kan bli bedre! Jeg håper vi møtes igjen så jeg kan beklage ansikt til ansikt», skrev hun.

TikTok-brukeren takket på sin side 23-åringen for at hun tok seg tid til å beklage oppførselen sin.