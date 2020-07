Modellen blir stemplet som en uhyggelig restaurantgjest.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Det sosiale mediet TikTok, der brukere kan laste opp alt fra dansevideoer til matoppskrifter og utfordringer, har tatt verden med storm. Videoer når ut til millioner av mennesker, og enkelte ting engasjerer seerne mer enn andre.

Blant annet har det vist seg å være en suksessoppskrift å fortelle om interaksjoner med kjendiser, noe brukeren @juliacarolann nylig fikk oppleve da hun rangerte de ulike kjendisene som har vært innom restauranten hun jobbet på.

Mens modellsøstrene Gigi Hadid (25) og Bella Hadid (23) får toppscore og beskrives som veldig snille, har ikke TikTok-brukerens møter med Hailey Bieber (23) vært like hyggelige:

«Dette er kontroversielt. Jeg har møtt henne en håndfull ganger, og hver gang var hun ikke noe hyggelig. Jeg vil virkelig like henne, men jeg må gi henne en 3.5 av 10. Sorry».

– Hater å høre dette

Videoen har fått mer en 12 millioner visninger, og en av dem som har fått den med seg, er Hailey Bieber selv.

I en kommentar under videoen legger 23-åringen seg flat.

«Jeg kom akkurat over denne videoen, og ville si unnskyld hvis jeg noen gang har gitt deg dårlige vibber eller hatt en dårlig holdning. Det er aldri intensjonen min», skriver hun.

Videre følger hun opp med nok en kommentar, og får svar fra TikTok-brukeren som har rangert henne.

Modellen legger seg flat i kommentarfeltet. Foto: Skjermdump fra TikTok (@juliacarolann)

«Hater å høre at dette var opplevelsen din med meg, men jeg er glad for at du sier fra så jeg kan bli bedre! Jeg håper vi møtes igjen så jeg kan beklage ansikt til ansikt», skriver hun.

«Hei, Hailey! Vi elsker en ansvarlig dronning. Tusen takk for at du tar deg tid til å beklage, jeg håper vi kan møtes igjen en dag og starte på nytt», lyder svaret.

Hailey Biebers kommentar har fått over 167.000 likerklikk, og i kommentarfeltet er det mange som er i sjokk over at hun faktisk har tatt seg tid til å beklage for oppførselen sin.

Omfattende hackerangrep

Onsdag delte flere av USAs største kjendiser innlegg på Twitter der de oppfordret følgerne sine til å donere penger via et Bitcoin-system - og lovet at de ville få dobbelt igjen.

«Jeg føler meg gavmild på grunn av Covid-19. Jeg dobler alle BTC-donasjonene som blir sendt til min BTC-adresse den neste timen. Lykke til», lød meldingen sendt fra blant andre Kanye West (43), Kim Kardashian (39), Barack Obama (58) og Elon Musks (49) offentlige Twitter-profiler, ifølge InStyle.

Elon Musk, Kim Kardashian, Kanye West og Barack Obama er blant dem som ble hacket onsdag. Foto: NTB Scanpix

Twitter Support skrev på sin profil at de var klar over problemet, og at de undersøkte og forsøkte å komme til bunns i saken.

Torsdag morgen skriver Twitter at de har funnet ut at hackerne kom seg gjennom systemet ved å hacke seg inn hos ansatte med administrator-tilganger, og derfra ble kontoene der det ble oppfordret til donasjoner overstyrt.

Inntil videre har Twitter låst alle de utsatte kontoene, samt slettet innleggene hackerne skrev. Med andre ord er verken Kanye West eller Elon Musk å finne på Twitter i skrivende stund, i tillegg til flere andre som ble utsatt for hackingen.