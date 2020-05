Hailey Robson rekrutterte tenåringsjenter for Jeffrey Epstein. Nå forteller hun sin historie

– Jeg håper folk kan åpne hjertene og sinnene sine, og prøve å forstå hva vi gikk gjennom.

I Netflix-serien «Jeffrey Epstein: Filthy Rich», forteller flere mennesker om hvordan den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein brukte makt og rikdom til å begå forbrytelsene sine.

Milliardæren ble arrestert i juli 2019, mistenkt for sex-menneskehandel av flere mindreårige i både New York og Florida. I august samme år tok han sitt eget liv i fengsel mens han avventet en rettssak. Da hadde han fra før av en ti år gammel pedofilidom han satt i fengsel i 13 måneder for.

I flere år sto kvinner frem og fortalte om upassende oppførsel fra Epstein, og Hailey Robson er blant dem som nå forteller sin historie i Netflix-dokumentaren.

Jeffrey Epstein var siktet for overgrep og menneskehandel da han tok sitt eget liv i fengsel. Foto: AP (via NTB scanpix)

Masserte Epstein

Robson var 16 år gammel da hun møtte milliardæren for første gang, i 2004. Da hadde hun blitt fortalt av en venninne at hun kunne tjene 200 dollar på å massere en eldre mann.

Overfor People hevder hun at Epstein gjentatte ganger kom med seksuelle forslag, men at hun alltid avviste ham.

Han kom deretter med et forslag om at hun kunne komme tilbake med jenter som var mer «villige», og at hun skulle få betalt for hver av dem. Totalt tok hun med seg 24 jenter til Epstein.

Hailey Robson ble hanket inn som rekrutterer for Epstein etter at hun nektet å utføre seksuelle tjenester for ham. Foto: Netflix

Robson forteller til People at hun selv gikk gjennom et seksuelt traume på tiden da hun møtte milliardæren. Året før mistet hun jomfrudommen sin i en voldtekt, og i en alder av 16 år sier hun at hun ikke forsto hva hun faktisk gjorde for Epstein.

– Du er 16. I den alderen tenker du ikke på konsekvensene. Du er ikke moden nok til å forstå. Jeg var bare en tenåring som lurte på hva jeg skulle gjøre videre i livet, minnes hun.

Etterforsket av politiet

Selv ble Robson involvert i en etterforskning der både Epstein og andre angivelige «rekrutterere» ble kontaktet av politiet. Livet etter beskriver hun som «kaotisk», men hun håper historien hennes kan bidra til å hjelpe andre ofre.

Hun har aldri før snakket offentlig om opplevelsene sine.

– Jeg håper folk kan åpne hjertene og sinnene sine, og prøve å forstå hva vi gikk gjennom, sier Robson til People.

Da han gikk bort satt hun igjen med blandede følelser:

– Jeg var forvirret, men veldig glad. For første gang følte jeg: «Okei, det var det. Han kommer ikke til å skade noen flere», sier hun, og legger til at det samtidig var vanskelig å innse at ofrene hans aldri vil få de endelige svarene de alltid har søkt.

Vanskelig å få folk til å snakke

Epstein er ikke i live til å fortelle sin side av historien eller til å forsvare seg, men allerede året før milliardæren ble arrestert uttalte den pensjonerte politisjefen i Palm Beach, Michael Reiter, at det aldri har vært en «hun sa/han sa»-sak.

– Det var rundt 50 kvinner og én mann, og alle kvinnene ga den samme historien, sa han til Miami Herald i 2018.

Regissør Lisa Bryant forteller til The Guardian at det var vanskelig å få kvinnene til å dele opplevelsene sine offentlig.

– Noen ville ikke snakke i det hele tatt, noen numre var feil, og noen hadde allerede bestemt seg for at de aldri ville snakke om det - av ulike årsaker. Enkelte hadde ikke engang fortalt foreldrene sine om det, sier hun, og legger til at en gjenganger er at mange av ofrene hadde gått videre i livet.

Dette fordi Epstein tilsynelatende alltid slapp unna.

Derfor var det viktig for produksjonen at historien ble fortalt fra kvinnenes synspunkt.

– Vi ville at denne historien skulle bli fortalt gjennom deres (kvinnenes, journ. anm.) øyne, sier regissøren.