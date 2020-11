Deler intime detaljer i spørrerunde på Instagram.

I en svært privat spørrerunde på Instagram, røper skuespiller Halle Berry (54) når hun fikk sin første orgasme.

Se stjernen fortelle om det i videovinduet over.

– Jeg husker min første orgasme... Jeg ga den til meg selv, sier hun til venninnen Lindsay Flores.

– Fant ut av min egen seksualitet

Flores husker på sin side ikke detaljer rundt sin første orgasme, så «Monster's Ball»-skuespilleren deler like gjerne mer av sin egen historie.

– Jeg var elleve år gammel. Jeg fiklet. Jeg fant ut av min egen seksualitet, som de fleste andre jenter, utdyper hun.

Berry har også tidligere snakket åpent om sex og orgasmer, blant annet da hun i 2008 ble kåret til årets mest sexy kvinne av magasinet Esquire.

– Du vet det de sier om at kvinner er ansvarlige for sine egne orgasmer? Det er helt sant. Og i mitt tilfelle gjør det meg ansvarlig for veldig gode orgasmer. Mye bedre enn de var da jeg var 22. Jeg ville ikke latt en mann kontrollere det. Ikke nå lenger. Nå inviterer jeg dem til å delta, sa Berry den gang.

– Det ble et mareritt

Da filmen «Back to the Future» hadde verdenspremiere i London i 1985, ble hovedrolleinnehaver Michael J. Fox (59) plassert ved siden av ingen ringere enn prinsesse Diana i kinosalen.

Da Fox nylig gjestet «The Tonight Show» med Jimmy Fallon (46) kunne han imidlertid røpe at kinobesøket ble alt annet enn behagelig. 59-åringen måtte nemlig brått på toalettet, men kunne ikke gå fordi han tross alt satt ved siden av en kongelig.

– Hun satt ved siden av meg. Lysene går ned, filmen starter og jeg innser at jeg er et falskt gjesp og en arm unna å være på date med henne, noe som er veldig morsomt. Resten av filmen sitter jeg der og dør, forteller han, ifølge E! News.

– Jeg kan ikke si noe til henne, og jeg kan ikke gå bort fra henne, for jeg kan ikke snu ryggen til henne, legger Fox til, og refererer til den kongelige etiketten som sier man aldri skal snu ryggen til dronningen.

Diana ble for øvrig aldri dronning, men Fox følte likevel at han ikke kunne gå på toalettet.

– Det var kun smerte. Det kunne vært den beste kvelden i livet mitt, men det ble et mareritt, ler han.

