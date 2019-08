Halle Berry hyller egen kropp til 53-årsdagen

Halle Berry nekter å la alderen påvirke seg - nå poserer hun uten bh for å feire sin egen bursdag.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn og utland akkurat nå.

Halle Berry fyller 53 år denne uken, og hva er vel da bedre enn å feire det hele med et bilde på Instagram? Ingenting. 🎉

Berry la ut bildet av seg selv i en gjennomsiktig, hvit trøye med påskriften «No bra club» til sine 5,3 millioner følgere.

Mange av disse noterte seg at 53-åringen aldri har sett bedre ut. Selv skriver stjernen «Leveled up, Circa '66.» Blant gratulantene var Jada Pinkett Smith, Ciara, Arsenio Hall og Naomi Campbell.

Det er ingen tvil om at tobarnsmoren liker å holde seg i form, og Berry deler ofte bilder fra trening og lettkledde bilder fra tid til annen. Noe av hemmeligheten til 53-åringen skal ligge i fitness-trening og yoga.

Hopper 22 meter fra luksusyatch

En annen bursdagsfeiring som virkelig ikke vil ta slutt, er Kylie Jenner som fylte 22 forrige helg.

Selv refererer hun til feiringen som en bursdagsturné og det hele er en svært dyr affære.

Hun har blant annet fått vist følgerne sine noen imponerende badeskills i instagram-innlegget med tittelen «et helvetes liv💙».

Sammen med kjæresten Travis Scott og stefar Corey Gamle hoppet hun nærmere 22 meter fra luksusyatchen hun har leid og ut i havet.

På videoen kan man se at Kylie og co har på seg klær idet de hiver seg ut i havet, og at de hele tiden har to badevakter duppende ute i vannet, som styrter til så snart de styrtrike er nær vannoverflaten.

En annen som strekker og koser seg på samme båt er Kylies venninne, Sofia Richie.

Hun er kjæresten til Scott Disick, Kylies tidligere svoger. Kanskje sikter Kylie og vennene mot en slags Europa-turné, for på bildet er båten på vei fra Italia mot Frankrike, mens selskapet nipper til champagne og mumser på croissanter. À bientôt, Kylie! 👨‍🎨🥐🇫🇷

Six shades of Jada

Jada Pinkett Smith fascinerer Instagram, og ektemannen Will Smith, med sin nyeste video hvor hun er hele seks utgaver av seg selv.

Skuespiller Tyrese Gibson kommenterer jublende «Will Smith og Jada Pinkett Smith - HERSKERNE AV INSTAGRAM!!!» og NFL-spiller Emmanuel Acho mener at ekteparet er i år 2050 med sitt høye nivå på Instagram. Will Smith skriver «Søren, hete saker!» til konas videostunt.

Vi må bare stille oss i køen av beundrere, for dette var skikkelig kult.

Slik er livet til en vanvittig rik fotballspiller

Hvis du noen gang har lurt på hvordan det er å være styrtrik fotballspiller med modellkjæreste, trenger du ikke lure lenger. Christiano Ronaldo har nemlig tatt på seg å gi oss et eksklusivt innblikk i det livet.

Liggende langflat på gulvet, oppå en diger, myk leopardpute ser fotballproffen på fotballkamp, mens hans helt spesielle sfinx-katt snurrer og tumler rundt ham. Samtidig sitter modellkjæresten Georgina Rodriguez (25) med et massasjeverktøy og restituerer leggene til fotballproffen.

– Du tar det for langt, kommenterer en lattermild Patrice Evra.

Erklærer sommeren for over



Emilia Clarke, for mange kjent som rollefiguren Daenerys Targaryen i Game of Thrones, har tatt avgjørelsen mange av oss allerede hadde konkludert med for lengst - denne sommeren er over. (😭💔)

I innlegget skriver hun at julen dermed må være rett rundt hjørnet (unnskyld, høstmennesker) og derfor passer det seg å fortelle at den nye filmen hennes «Last Christmas» kommer ut 9. november. Der spiller hun blant annet mot selveste Emma Thompson og Paul Feig.

