Han ble kjent etter å ha vært med på «Big Brother». Nå er Patrick Strøm (37) i møter med de største selskapene i Hollywood

Nordmannen har startet eget selskap i Los Angeles, noe som er det siste leddet i en innholdsrik karriere i underholdningsbransjen.

LOS ANGELES (Nettavisen): Da Kobe Bryan døde i en helikopterkrasj i januar i en alder av 41, rystet det verden og spesielt Los Angeles, der basketballegenden var en stor helt.

Dermed ble det også en spesiell dag for produsenten Patrick Strøm, som bor i filmbyen. Dagen fikk enda en dimensjon for 37-åringen da halve medienorge plutselig tok kontakt. Strøm hadde nemlig vært på besøk hos Bryant få uker før tragedien inntraff.

- Han var utrolig jordnær. Jeg har jo møtt mange stjerner og kjente folk gjennom karrieren, men han er nok en av de mest jordnære personene jeg har møtt, forteller Strøm til Nettavisen.

STJERNEMØTE: Patrick Strøm og forretningspartneren Sean Butler med Kobe Bryant da basketballegenden var gjest på podkasten «All the Smoke». Foto: Cultivate Entertainment

Mange som leste om Strøms møte med Kobe Bryant, satt nok med en følelse av at de hadde sett nordmannen før. Og den følelsen kan ha vært riktig.

Patrick Strøm var nemlig deltaker i «Big Brother» - tilbake da realityserien var blant de mest populære programmene i Norge. Han var omtrent tre måneder i huset, der han blant annet satte en noe bisarr verdensrekord.

Siden den gang har Strøm vært involvert i underholdningsbransjen på forskjellige måter. Det har altså ledet ham til Los Angeles, etter han var programleder i flere år og jobbet med kjente TV-programmer i Norge.

I Los Angeles bidro lærdommer fra hans forrige jobb til at Strøm etter hvert opprettet et eget produksjon- og managementselskap sammen med en amerikansk forretningspartner. Et drøyt år senere har det blant annet resultert i en stadig mer populær podkast, der Kobe Bryant var gjest. I mellomtiden har også Strøm kunnet smykke seg med tittelen amerikansk mester.

Til info: Dette intervjuet ble gjort før det globale koronavirus-utbruddet.

Satte verdensrekord i Big Brother-huset

Patrick Strøms start i underholdningsbransjen kom allerede i en alder av 12, da han var skuespiller en sesong i programmet «Midt i smørøyet» på NRK. På samme tid stod det mellom han og en annen gutt for en betydelig rolle i den norske storfilmen «Jeg er Dina», men rollen glapp for Strøm.

På videregående var Strøm skuespiller i Lambertseter-revyen som hadde Kristian Ødegård som instruktør og fikk en sekser på terningen i 2000. Den prestasjonen skulle revyen gjenta i 2008, da Strøm selv var instruktør.

Etter videregående begynte Strøm på befalsskolen og var i forsvaret i tre år. Han startet deretter på BI, men studiene ble avbrutt da Strøm i 2005 fikk beskjed om at han hadde blitt valgt ut til å bli deltaker i «Big Brother».

- Jeg hadde alltid vært fan av reality-TV og likte «Big Brother»-konseptet spesielt, fordi det gikk direkte hele tiden. Da er det vanskelig for produsenten å klippe deg i stykker, som det gjøres på andre realityprogrammer, forklarer Strøm.

- I tillegg var jeg vant til å bo tett på folk etter tre år i militæret. Så jeg sendte inn en søknad fordi jeg likte programmet og fordi jeg så på det som en utfordring. Og to uker etterpå var jeg på intervju.

DELTAKER: Patrick Strøm var i «Big Brother»-huset i en lang periode. Foto: Skjermdump Big Brother/TVNorge

Den sesongen bestod huset av både svenske og norske deltakere, og programmet gikk samtidig i begge land. Den da 22 år gamle Patrick Strøm var en av deltakerne som var lengst i huset, og holdt ut i omtrent tre måneder.

Underveis var Strøm med på et opplegg som sikret ham en plass i Guinness rekordbok. En dag ble deltakerne bedt om å gå ut i bakgården. Der stod det en rekke paier stilt opp på et brett, og deltakerne fikk beskjed om at de skulle kaste tre paier hver på en blink.

Under en direktesending to dager senere, ble Strøm og en annen deltaker bedt om å gå inn i et rom. Der stod mange paier oppstilt og to offisielle dommere fra Guinness rekordbok var flydd inn fra London. Ikke lenge etter hadde Strøm satt ny verdensrekord i å kaste paier i fjeset på en annen person.

- Jeg kastet vel rundt førti-femti paier, men det var bare de som traff midt i ansiktet som ble gjeldende, så rekorden ble seks paier. Det var faktisk et bilde av meg på en av de første sidene i boken, fordi det var den første rekorden som ble satt på et realityshow, forteller Strøm med et smil.

Oppdagelse på kjendisfest

I 2005 var «Big Brother» et av de mest populære programmene i både Norge og Sverige, og Patrick Strøm fikk smake på kjendistilværelsen. Han ble stadig stoppet for å skrive autografer eller bli tatt bilde med, og han ble også invitert på premiere- og kjendisfester.

På en av disse festene, var det imidlertid noe som gikk opp for den daværende realitykjendisen.

- Jeg så Thomas og Harald, Dorthe Skappel og en haug av norske kjendiser, så husker jeg at jeg plutselig tenkte: «Hvorfor er jeg her?». Jeg hadde jo ikke gjort noe, jeg hadde bare sittet og pelt meg i nesa på TV i tre måneder.

Oppdagelsen gjorde at Strøm etter hvert trakk seg tilbake fra den delen av kjendistilværelsen.

- Det var noe som skjedde mentalt i hodet mitt. Jeg kunne gjerne være på premiere- eller kjendisfester, men da skulle det vært fordi jeg hadde gjort noe.

- 1000 sendinger som programleder

Strøm trakk seg imidlertid ikke tilbake fra underholdningsbransjen. Etter «Big Brother» var han programleder for «Mess-TV» i tre år, et program der en vert snakket med og underholdt seerne.

Etter hvert ble Strøm tilbudt å ta over for Pia Haraldsen på «Frokostquiz» på TV 2, og endte opp med å være programleder for quiz-program i to og et halvt år.

- Jeg gjorde vel i hvert fall 500 programmer for Mess-TV og sikkert det samme på quiz-programmene, så jeg har nok over 1000 sendinger som programleder, forteller Strøm.

Etter fem år foran kamera, begynte Strøm å bli mer interessert i hvordan ting foregikk bak kulissene. Hans første jobb i den forstand var som koordinator i den norske versjonen av «Amazing Race». Produksjonen var den første av sitt slag i Europa, og jobben sendte Strøm blant annet til Dubai, Thailand, Vietnam, Hong Kong og Macau.

Senere jobbet blant annet Strøm i produksjonen og som regissør i «The Voice». Han var også regissør på TV-seriene «Norges feteste fyr» og «Montebello Camping» i 2015.

Frustrasjon ble til eget selskap

Underveis hadde Strøm blitt involvert i selskapet WR Entertainment, i utgangspunktet som investor. WR ønsket å lage en filmserie av bøkene om Morgan Kane, og rekrutterte etter hvert Strøm i et ledd for å få det til.

AMBISIØSE PLANER: WR Entertainment ønsket å se Morgan Kane på det store lerretet.

Dermed ble det til at Strøm flyttet til Los Angeles i april i 2016. Etter en lovende start der selskapet gikk på børs og blant annet sikret seg Bjørn Kjos og Arne Blystad som investorer, begynte det etter hvert å gå dårligere for Morgan Kane-prosjektet.

WR ble preget av pengemangel og til slutt var selskapet også involvert i flere rettssaker som tok opp det meste av hverdagen. Morgan Kane-drømmen var ikke engang å se i horisonten, og samtidig hadde en annen frustrasjon bygd seg opp for Patrick Strøm.

For WR var nemlig Morgan Kane det eneste man jobbet mot, en forretningsplan Strøm var uenig i.

- Én ting jeg alltid sa til WR, er at du kan ikke ha et selskap der du har ett prosjekt. Ingen selskaper sitter på bare ett prosjekt. Dette har jeg vært konsekvent på i alle år, så det hadde vært en frustrasjon for meg lenge, forteller Strøm.

I 2018 startet han dermed å utvikle en ny forretningsplan, i utgangspunktet tiltenkt for WR. Strøm begynte å utvikle et manus basert på en egen idé og han hektet seg på flere prosjekter som produsent.

- Jeg presenterte planen for styret i WR, men fikk beskjed om at aksjonærene ville se en Morgan Kane-film. Da svarte jeg at det ville jeg også, men jeg hadde også lyst til å tjene tilbake pengene mine, sier Strøm, som tidlig hadde gått inn med en pengesum i WR.

Strøm ble etter dette sendt til Norge av WR-styret for å treffe de største investorene. Underveis hadde Strøm begynte å samarbeide med en amerikansk manager som ble med på turen, og i et møte med en av de største investorene fikk de to en oppmuntring.

- De sa at det vi presenterte var noe de skjønte. Det var jo en ordentlig forretningsplan. Så de ga vel oss egentlig noen hint om at vi visste hva vi snakket om og burde vurdere å starte noe selv, sier Strøm.

FORRETNINGSPARTNERE: Patrick Strøm og Sean Butler begynte å samarbeide i 2018. Foto: Cultivate Entertainment

- Det var selvfølgelig noe jeg hadde hatt i bakhodet, og noe jeg hadde pratet mye om med min mentor, Carl Bressler. Jeg skjønte jeg måtte ha en plan b på grunn av hvordan ting gikk i WR, men det ble på en måte enda en bekreftelse.

Etter ha å ha fått innhentet litt investorpenger, var selskapet Cultivate Entertainment et faktum i januar 2019. Et halvt år senere slo WR Entertainment seg konkurs.

I møter med Hollywood-giganter

Patrick Strøm beskriver Cultivate som et produksjon- og managementselskap. De ønsker altså å produsere innhold og i tillegg representere klienter, noe som skiller seg ut i Hollywood der de fleste slike selskaper fokuserer på ett av områdene.

Strøm stiftet selskapet sammen med Sean Butler, manageren som var med til Norge. Butler tok med seg alle sine klienter, som den gang bestod av omtrent førti skuespillere, regissører og manusforfattere.

- Så vi begynte bare å booke møter. Med alt fra studioene og helt ned til små produksjonsselskaper, forteller Strøm.

De møtte blant annet giganter i Hollywood som Universal, Sony, Netflix og Warner Brothers. Hensikten var å presentere seg selv, og prosjektene og klientene i porteføljen, samt å få et inntrykk av hva de forskjellige selskapene så etter.

- Vi møtte sikkert hundre selskaper det første halvåret. Vi var bønder som var ute og plantet frø. Og så begynte bare ting å spire, forteller Strøm.

CULTIVATE ENTERTAINMENT: Fra venstre: Sean Butler, Anniken Aalbu, Carl Bressler, Maleek Ndile, Patrick Strøm og Christoffer Lunde. Foto: Cultivate Entertainment

Møtene ga etter hvert resultater. Allerede i april, tre måneder etter oppstart, var Cultivate med på å produsere sin første film da deres klient, regissøren Jamal Hill, ønsket dem med på laget.

Strøm lagde underveis i møteperioden en oversikt over hva hvert selskap var ute etter, slik at Cultivate vet hvem det er best å kontakte hvis de kommer over et interessant prosjekt. Og et drøyt år etter selskapet ble stiftet, har utviklingen gått riktig vei.

- Vi jobber med sikkert 25-30 prosjekter, som er på forskjellige stadier. Akkurat nå har vi tre TV-serie-prosjekter og en spillefilm i utvikling sammen med store produksjonsselskaper. Man vet jo aldri hvor lang tid ting kan ta, men det er helt klart at det er god flyt for oss om dagen, forteller Strøm.

- Og vi er alltid interessert i nye prosjekter, for alt handler om timing. Det kan hende du har en kul westernfilm eller en romantisk komedie, men så er det ikke riktig timing for et slikt prosjekt akkurat nå. Smaken til Netflix og de andre selskapene endrer seg litt sånn som motebildet, forklarer Strøm.

Kobe Bryant gjest på podkast-suksess

Cultivates mest profilerte prosjekt per dags dato er utvilsomt podkasten «All the Smoke». De tidligere NBA-spillerne Matt Barnes og Stephen Jackson er programledere, og Patrick Strøm og Sean Butler har tittelen «executive producers» på podkasten som lages av TV-kanalen Showtime.

Det var Sean Butler som tilfeldig hadde møtt Matt Barnes og fått kontaktinfo. På et tidspunkt tok Barnes kontakt med Strøm og Butler, ettersom Showtime hadde uttrykt ønske om å lage en podkast med han.

- Da brukte vi de neste to månedene på å sette opp hele avtalen med Showtime. Så begynte vi å produsere «All the Smoke» som bare har blåst opp, forteller Strøm.

PODKAST-LAG: Patrick Strøm sammen med programlederne, Stephen Jackson (til venstre.) og Matt Barnes (til høyre). Foto: Cultivate Entertainment

«All the Smoke» har flere ganger trendet på iTunes som den mest populære sportspodkasten i verden. Podkasten har over 400.000 følgere på sosiale medier, og flere av episodene har passert én million avspillinger på YouTube. Nylig var også superstjernen Snoop Dogg gjest på «All the Smoke».

Den første episoden som passerte million-milepælen på YouTube, var da Kobe Bryant var gjest i episode elleve. Få uker etter innspillingen, inntraff ulykken der Bryant, hans datter og syv andre personer mistet livet.

Patrick Strøm forteller at sjokket var stort for alle da nyheten kom. Nordmannen hadde vært med på innspillingen av episoden, som skjedde i Bryants kontor i Orange County.

- Det har vært bare Trump på forsidene og på TV her i fire år nå, men søndagen han døde var Kobe Bryant nyheten på CNN hele dagen. Det sier litt om hvor stor han var og hvilken påvirkning han hadde hatt på folk, forteller Strøm.

Basketballegenden ga et godt inntrykk under innspillingen. Han hadde knapt med tid, men tok seg likevel tid til å ta bilder med alle som ønsket, Strøm inkludert.

- Han lyttet til alle. Vi tok bildet og jeg takket for praten og bildet, og da så ha meg inn i øynene, smilte og sa: «Kjempehyggelig å møte deg». Det var ingenting overfladisk med det. Han var bare veldig hyggelig, forteller Strøm.

GODT INNTRYKK: Kobe Bryant tok seg tid til å ta bilde med de som skulle ønske. Foto: Privat

Vil hjelpe norske talenter

For Cultivate Entertainment handler det nå om å sakte, men sikkert bygge seg større. Selskapet er fortsatt ferskt og trenger å samarbeide med studioer eller andre produksjonsselskaper for å få laget noe, men målet er at det med tiden ikke blir nødvendig.

- Vi er ikke dønn avhengig av å hekte på et annet selskap nå, men når vi får solgt den første filmen eller TV-serien vår i samarbeid med andre, så blir det lettere for oss å kunne gå til for eksempel Netflix alene senere, forklarer Strøm.

- Strategisk fra vår side, så ønsker vi å gjøre ting steg for steg. Det handler litt om at man må lære å gå før man skal løpe, utdyper nordmannen.

Med tiden ønsker Strøm at Cultivate Entertainment skal bli et naturlig kontaktpunkt for personer med store drømmer hjemme i Norge.

- I dag er norske talenter spredt over alt. Noen er signert til en manager i Danmark, noen har agent her borte. Så en visjon for selskapet er at jeg ønsker å bygge en bro fra Skandinavia til Hollywood, forteller Strøm.

Han ønsker at Cultivate med tiden kan hjelpe håpefulle i det som er komplisert prosess.

- Det er utrolig mange gode ideer i Norge og Skandinavia. Og det er også masse bra talenter, manusforfattere, skuespillere, forfattere som ikke helt vet veien hvis de har lyst til å ta turen over dammen. Vi ønsker å kunne hjelpe dem med det.

Amerikansk mester

Selv har Strøm slått seg til ro i Los Angeles. Utenom jobben har han faktisk også fått tid til å dyrke hobbyen fra Norge, innebandy. I 2018 ble Strøm amerikansk mester i sporten, da laget han spilte på gikk helt til topps i det nasjonale mesterskapet, en prestasjon som ble omtalt av Aftenposten i Norge.

AMERIKANSK MESTER: Patrick Strøm vant det amerikanske innebandy-mesterskapet i 2018. Foto: Privat

Strøm er åpen om at han nå jobber for noe større enn seg selv. Han ble nemlig nylig far for første gang, sammen med sin norske samboer, Anniken Aalbu, som også er produsent i selskapet.

Strøm er fortsatt interessert i å gå på rød løper, men da skal det altså være fordi han har skapt noe med Cultivate. For Strøm er imidlertid det han går gjennom nå, også en viktig del av historien.

- Jeg er veldig glad i prosessen. Så når jeg først kommer til rød løper og festen, så sitter jeg og dirrer, Jeg blir rastløs. Jeg jobber ikke med prosjekter i tre eller ti måneder fordi jeg hele tiden tenker på at det skal bli kult å drikke meg pærings på premierefesten.

- Det tror jeg gjelder de fleste yrker og i livet generelt, for det går opp og ned. Så hvis ikke du klarer å leve i nuet og prøve finne noe glede hver dag … hvorfor gjør du det, egentlig? Hvis du ikke klarer å nyte reisen fram til rød løper.

- Det har alltid vært viktig for meg, spesielt når jeg jobber med folk og de blir slitne og det er tungt, å prøve å se ting fra en positiv side og prøve å se løsninger, ikke problemer. For det letteste i livet er å se og finne problemer med alt.

Disclaimer: Journalist Harald Fjelddalen, som har medvirket til denne saken, kjenner Patrick Strøm personlig og har spilt innebandy med ham i USA.