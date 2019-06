Han er blind og autistisk - og sjokkerer alle når han begynner å synge

Nå har opptredenen hans blitt sett av flere hundre millioner på få dager.

Kodi Lee er en 22 år gammel mann fra California i USA. Lee er blind og har autisme. Det stoppet han ikke fra å delta på det amerikanske TV-programmet America's Got Talent.

Tirsdag deltok han på TV-programmet der han fremførte sangen «A Song For You» av Leon Russell. Med seg på scenen hadde han moren Tina Lee, som fortalte at hun var sjokkert, og at hun ikke klarte og slutte å gråte under fremføringen til sønnen.

Se video av Kodi Lee's synging øverst i saken.

STÅENDE APPLAUS: Kodi Lee fikk stående applaus etter at han fremførte en sang på TV-programmet America's Got Talent. Foto: NBC/America's Got Talent/Youtube

Rett til live-sendte finaler

Dommer Gabrielle Union ble så rørt av syngingen at hun trykket på gullknappen, noe som gjør at Lee vil gå direkte til de live-sendte finalene.

Dagen etter hun trykket på gullknappen la Union ut en rekke innlegg på Twitter der hun blant annet skriver at hun vet hun ikke er alene når hun sier at Kodi Lee vil forandre verden og inspirere millioner.

Simon Cowell som er kjent for sine kommentarer til deltakerne, uttalte at han kom til å huske det øyeblikket resten av livet sitt etter at Lee var ferdig med å synge.

- Det som nettopp skjedde er helt unikt. Jeg vet ikke hvordan det er å leve i Kodi's verden. Stemmen din er helt fantastisk, du har en vakker tone, uttalte Cowell.

Mest virale videoen på YouTube

Det er ikke bare dommerne som ble rørt av Lee's synging, videoen av fremføringen hans har i skrivende stund 221 millioner visninger på Facebook, og er den mest virale videoen på YouTube for øyeblikket.

SYNGER: Kodi Lee fremførte sangen «A Song For You» av Leon Russell. Foto: NBC/America's Got Talent/Youtube

Dagen etter fremføringen på TV-programmet fortalte Tina Lee til NBC Nightly News at det var som om sønnen forandret seg når han begynte å synge.

- Det er en annen del av han, det er som om det er to mennesker. Du setter han på en scene og plutselig er som om en bryter skrus på, og han har ingen handikap på scenen.