Han vil ha mer sex enn henne. Årsaken kan være overraskende

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send epost til: sexologensvarer@gmail.com

Spørsmål

Hei. Leste spalten din på Nettavisen og valgte å sende inn min problemstilling. Dette er nok noe flere kan kjenne seg igjen i.

Mann 32 samboer med dame 28. Har vært sammen i 3 år. Mannen har mest sexlyst, tar oftest initiativ, blir ofte avvist. Svar som «orker ikke» er en gjenganger.

Når det nå først blir en gang, så får mannen lyst på mere de kommende dagene, før han igjen mister motet av å bli avvist. Så blir det en «tørkeperiode» på 1-2 uker før det blir sex igjen.

Dagene etter sex er dama sår nedentil. Har blitt undersøkt av lege men fant ingenting unormalt. Ble anbefalt å bruke glidemiddel og mye tid til oppvarming. Men når dama kun vil ha samleie, så begrenser det hva vi kan gjøre som oppvarming en god del. Oralsex er heslig, ifølge dama. Det å smøre glidemiddel på fingrene er turn off. Noe forspill eller sex andre steder enn senga er ikke aktuelt for henne.

Mannen i forholdet er åpen for å gjøre og prøve det meste for å få det bedre, for at dama ikke skal bli sår, og for at hun skal ha lyst litt oftere.

Med hjelp fra vibrerende egg får hun orgasme både under samleie, men også kun med egget. Hun opplever nytelse av sex hun også, men det frister likevel ikke nok?

Mannen har flere ganger tatt initiativ til prat om sex, sagt at han kan nøye seg med en hjelpende hånd av og til, at han ønsker at hun kan ta mere initiativ til det (som et «minstekrav»). Sex må ikke være samleie. Men det endrer ingenting. Han har spurt om hva hun tenner på, men det vet hun ikke.

Mannen har også foreslått å ta en prat med sexolog, men det mener dama er unødvendig.

Som mannen i dette forholdet er jeg fortvilet. Vi passer bra sammen ellers i hverdagen, men ikke i senga. Jeg opplever å bli mye frustrert og avvist. Er det noe jeg kan gjøre for å bedre situasjonen? Jeg er inderlig glad i samboeren min og ønsker at vi skal fungere bra sammen i senga også.

Jeg forstår jo at hun ikke vil når det gjør vondt nedentil. Jeg ønsker ikke at hun skal ha sex kun for min skyld. Opplever at hun også nyter det når det først skjer. Jeg skulle ønske at hun f.eks. kunne vært litt mere avslappet og utforskende. Bruke mere leketøy sammen med meg eller alene, prøve oral fremfor «orker ikke» og/eller «det er heslig».

Jeg prøver etter beste evne å dempe behovet mitt men det er ikke så lett det heller. Dama vekker virkelig dyret i meg, men det er ikke gjensidig...

Mvh. Mann 32.

Svar

Hei mann 32, takk for at du skriver til meg.

Spørsmålet ditt handler om, som du selv skriver, en problemstilling som mange opplever – at den ene har mer sexlyst enn den andre i parforholdet. Sexlystproblemer er faktisk er veldig stort og bredt felt innen sexologien, og dessverre finnes det ikke noe standardsvar eller «quick fix-løsning» på hvordan takle dette og få det bedre, men jeg vil forsøke å belyse noe som kanskje kan hjelpe dere.

Det første rådet til alle som sliter med sexlyst, er å oppsøke fastlegen sin for en sjekk. En undersøkelse og eventuelt en blodprøve kan gi svar på om problemet har en fysisk forklaring.

Dette skriver du at hun har gjort, uten at det ble funnet noe galt med henne. Det at hun blir sår etter samleie, handler dermed mest sannsynlig om at hun ikke er tent nok, noe som gjør at skjeden ikke blir våt nok, og det oppstår derfor friksjon ved samleie som gjør skjeden sår.

Når hun blir sår, blir det vondt, noe som igjen fører til at sex forbindes med smerter og ubehag. Nytelsen du skriver at hun kan kjenne på iblant, er tydeligvis ikke nok for å overskygge det negative – og resultatet er at hun trekker seg bort fra sex og sexlysten slukkes. En ond sirkel altså.

Glidemiddel som dere har fått tips om (eventuelt bare kokosolje) kan jo være til hjelp, men det viktigste er at hun har lyst på sex og samleie når dere har det.

Når det fysiske er sjekket ut, kan man begynne å lete i jungelen av ulike psykiske- og/eller emosjonelle årsaker. For å nevne noen – det kan være stressrelatert årsak/prestasjonsangst, kontrollbehov, tenningsmønster, manglende tenning på partner, tidligere traumer eller forstyrrelser i den seksuelle utviklingen...

I slike situasjoner er det lett å tenke/legge det fram som at den ene i parforholdet ER problemet (eller er årsaken til det), men oftest bidrar begge til å skape problemet.

Det som er overraskende for mange, er at både årsaken til sexlystproblemet og løsningen på det, ikke nødvendigvis finnes på det seksuelle planet. Ofte man må lete i parforholdet generelt. Som et eksempel, så kan (følelsen av) mangel på generell bekreftelse i parforholdet kan føre til at personen trekker seg bort fra det seksuelle. Løsningen blir da å finne en måte å gi den nødvendige bekreftelsen uavhengig av det seksuelle.

Det er vondt å bli avvist slik du opplever, og det er ikke alltid man finner den eksakte grunnen til at det skjer, men for mange hjelper det bare å få snakket med en tredjeperson som kan lytte og komme med råd underveis.

Dere snakker litt sammen om problemet etter det jeg forstår, men jeg vil absolutt anbefale samtaler hos en fagperson/sexolog.

Jeg håper det er noe her som kan være til hjelp for dere - lykke til.

Klem fra ho Siv