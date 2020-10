Håndbrygget øl fra Oslo?

Det finnes bryggerier i Oslo og det finnes gode bryggerier i Oslo.

Ut fra det en finner i media kan en fort få inntrykk av at håndbrygget øl er noe som kommer fra små sørlandsbyer og trange vestlandske fjorder, men det finnes faktisk gode bryggerier tettere på maktens høyborg. Et av disse er Grünerløkka brygghus, som drives av gjengen som og står bak serveringsstedet med samme navn og Vespa og Humla. Bryggeriet ligger like bak sistnevnte.

Jeg var innom i sommer og kjøpte med meg et lite knippe fra bryggeriutsalget. Deres "Hverdags-IPA" fortjener litt mer oppmerksomhet og er derfor ukens øl.

Grünerløkka Brygghus, Hverdags-IPA

Orange, mot brun, med flott hvit skum. Dette ølet har rett og slett en fristende fremtoning.

Duft av grapefrukt, blodappelsin og mangoskall dominerer på duftsiden.

Smaken avslører raskt at dette er en tradisjonell IPA. Den deilige behagelige bitterheten er der helt fra begynnelsen. Sitrusfruktene fra duften er fortsatt til stede, mens mangoen har gått og gjemt seg. I stedet får bitterheten frem en smak som er et sted mellom barken og veden, eller snarere både bark og trevirke.

Totalen er svært behagelig og skjuler i stor grad at dette er en hverdags-øl (butikkøl). En øl en lett kan drikke flere av, på en café på Grünerløkka, sammen med gode venner eller alene til en fotballkamp som er bedre enn den landslagskampen jeg så i går.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Bryggeriutsalget og dagligvarebutikker på østandet

ABV: 4,7%

Volum: 0,33l

Pris: ca. 45,-

Literpris: ca. 136,-

