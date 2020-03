Hank Greenberg om forholdet til Durek Verrett: – Kom meg heldigvis ut

Hank Greenberg tar et knallhardt oppgjør med ekskjæresten Durek Verrett i tirsdagens Se og hør.

Prinsesse Märtha Louise (48) og den selvutnevnte sjamanen Durek Verrett (45) har vært et kjent par siden våren 2019, og det har ikke skortet på overskrifter i mediene det siste året.

Verrett har fått mye kritikk for både sjamanpraksisen og for sine mange oppsiktsvekkende uttalelser om alt fra sitt eget sexliv til at han kan snu atomer, helbrede syke og er synsk.

I et intervju med ukebladet Se og hør tar nå eks-kjæresten Hank Greenberg (48) et knallhardt oppgjør med sin tidligere partner. De to var sammen mellom 2007 og 2015, og drev også business sammen.

Sammen reiste de rundt og holdt velværeseanser gjennom selskapet «Heaven and Earth», og paret hadde også et radioshow sammen.

- Jeg kom meg heldigvis ut

Etter at Verrett og prinsesse Märtha Louise ble et par, har ikke Greenberg uttalt stort om sin tidligere partner, men uttrykte overfor den britiske avisen Daily Mail en skepsis når det kommer til sin tidligere kjærestes autentisitet.

– Jeg sliter med å tro at han er autentisk basert på mine personlige erfaringer med ham. Han har et voldsomt talent og jeg tror på hans misjon om at kjærlighet er svaret på alt, men jeg tror ikke lenger på han som person, sa Greenberg til avisen i juni 2019.

Denne skepsisen gjentar han overfor ukebladet, hvor han uttaler seg om sine åtte år sammen med Verrett. Han sier i dag at han er glad forholdet er over.

– Durek har en del fans som tror på ham og som han omgir seg med. Det er en slags sekt som er helt hjernevasket og som lever og ånder for hans univers. De følger ham slavisk – og hans ord er lov. Dette skremmer meg. Jeg var slik jeg også. Jeg kom meg heldigvis ut, sier Greenberg til Se og hør.

Hank Greenberg er Durek Verretts tidligere kjæreste.

Han beskriver også seg selv i samme ordlag.

– Jeg var helt hjernevasket. Det var så ille at foreldrene mine flere ganger sa til meg at de ikke kjente meg igjen. De sa jeg var helt forandret. Men da skjønte jeg dessverre ikke hva de mente, sier Greenberg.

– En herlig opplevelse

I dag bor Greenberg i Phoenix i Arizona hvor han jobber som massasjeterapeut. Han har en ny kjæreste og de to skal være forlovet og planlegger bryllup.

Durek Verrett har tidligere omtalt forholdet til Greenberg i varmt ordlag.

– Jeg var i et forhold med en mann. Det var en herlig opplevelse, og jeg vil alltid elske ham. Men han ville bare være sammen med menn. Det er greit, men for meg er det den ubetingede kjærligheten som er viktig, så det fungerte ikke. Jeg definerer ikke meg selv som homofil eller biseksuell. Jeg relaterer bare til én ting, og det er kjærlighet, sa Verrett i et intervju med Dagbladet i mai 2019.

Kritikken har som nevnt haglet mot Verrett og prinsesse Märtha Louise etter det ble kjent at de to er i et forhold.

Kritikk fra norske leger

Blant annet har norske leger har vært kritiske til at Verrett legitimerer alternativ medisin.

– Det vi er redde for, er at pasienter skal benytte seg av alternativ behandling i stedet for medisinsk behandling- og i verste fall bli sykere. Eventuelt at pasienten benytter seg av alternativ behandling som forstyrrer den medisinske. Begge kan resulterer i at tilstanden forverrer seg og pasienten blir sykere, har overlege Wasim Zahid, spesialist i indremedisin og kardiologi, sagt til Nettavisen.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett holdt kurs sammen flere steder i Norge. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Også Märtha Louise har fått mye omtale i media takket være den nå nedlagte «engleskolen» og siden for blant annet selvrealiseringsforedrag sammen med Verrett.

I et ferskt intervju med den svenske avisen Aftonbladet snakker prinsessen om omtalen i media og forholdet til Durek Verrett. Her forklarer prinsessen at hun ikke kommer til å endre seg, ifølge «Svenske Dam».

– Det finnes mildt sagt mange meninger om meg, men jeg følger min vei. Enkelte synes jeg er kontroversiell, men jeg forstår ikke hvorfor alle streber etter å være normale. Vi har alle noe i oss som er litt rart. Tenk for et fint sted verden ville vært hvis alle hadde fått lov til å være litt sprøere, sier prinsessen.

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med Durek Verrett via hans manager, men foreløpig uten hell.