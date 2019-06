Happy start and ending

Trondheim Jazz Orchestra har fått ganske så ny leder i Ole Morten Vågan. Du verden for en bassist, komponist, arrangør og bandleder han framstår som.

Trondheim Jazz Orchestra har vært og er ei suksesshistorie helt fra de inntok Moldejazz med Chick Corea med den ikoniske konserten i 2000. Siden har orkesteret, som består av en pool av musikanter som blir invitert med fra prosjekt til prosjekt, gått fra seier til seier under ledelse av først Erlend Skomsvoll, så Eirik Hegdal og nå altså Brønnøysunds største sønn og travleste og heftigste musikant, Ole Morten Vågan.

Lista blir ikke akkurat lagt på noen sikker høyde når TJO tar seg ut og frem med ny musikk. Det er det absolutt ingen som ville drømme om heller hvis de har fulgt Vågans karriere og musikk de seineste åra. Med et tempo og energi i sin musisering og kreativitet som hører hjemme på et sjeldent nivå, har han både her hjemme og langt utenfor Harald og Sonjas grenser vist seg fram som en musikant og spydspiss i utviklinga av moderne jazz. Dette kombinert med stadig å skyve brillene på plass er intet mindre enn imponerende.

I løpet av de knappe 72 minuttene «Happy Endings» varer , blir vi invitert med på ei reise som inneholder de fleste elementer - nesten i alle fall - som har moderne jazz ved seg. Dette er moderne musikk for stort band - ikke storband - og her får vi alt fra snille, søkende partier til det intense og frie og hele tida det overraskende og høyst personlige. Vågan er en mesterarrangør som jeg aldri har opplevd med stort band tidligere. Når han så har invitert med seg Øyvind Brække på trombone, Øyvind Engen på cello, Oscar Grönberg på piano, Eirik Hegdal på saksofoner og klarinett, Sofia Jernberg på stemme, Håkon Mjåset Johansen og Gard Nilssen på trommer, Ola Kvernberg på fiolin, Fredrik Ljungkvist på tenorsaksofon og klarinett, Eivind Lønning på trompet, Espen Reinertsen på tenorsaksofon og bassklarinett og Ståle Storløkken på orgel og effekter, så sier bare lagoppstillinga at her spilles det i Champions League. For et ensemble og for noen solister - du verden!

Her det så mye energi, oppfinnsomhet, kreativitet og humor at jeg har vanskelig for - ikke er det ønskelig eller nødvendig heller - å sammenlikne med noe eller noen andre store ensembler. Dette er Trondheim Jazz Orchestra på sitt aller beste og mest sprudlende leda av Ole Morten - gi mannen ei stram brille - Vågan. Herlig!

