Har 83.000 følgere og vanvittig suksess: – Driter i følgere

De har gjort massiv suksess i to år og inspirerer tusenvis av følgere, men selv synes de det er kjedelig å følge influencere på Instagram.

Vita og Wanda-fans kan bare glede seg. I tillegg til tv-serie, opptredener i ulike reality-programmer og podkast er nå den fargerike duoen ute med egen bok. Den handler om deres beste stylingtips.

Karrieren har de gjort på Instagram, og de er knallharde både når det kommer til å prioritere hva de liker på Instagram og hvorfor de følger de de gjør.

Ikke redd for å miste følgere

– Jeg henter ikke inspirasjon fra norske influencere, det blir så likt og lite troverdig fordi de har blitt vandrende reklameplakater. Jeg tenker at det de har på seg hadde ikke de hatt råd til å kjøpe, og ikke jeg heller. Da synes jeg det er kulere å se en tilfeldig person som har på et kult antrekk fra Zara, påpeker hun.

– Jeg har sett venner som har 1000 følgere på Instagram og får ting sponset og da tenker jeg hvor er denne bransjen på vei? Folk er ambassadører og det er rabattkoder overalt, sier Vita.

Selv følger de ikke mange mote- og inspirasjonssider, men venner og bekjente de liker.

– Jeg følger ikke folk fordi de legger ut kule bilder. Sophie Elise skrev på bloggen sin her om dagen at folk er så opptatt av feed. Det er greit, så har man kanskje en fin feed, men det bildet ditt er så jævlig uinteressant, forteller Vita.

Selv er de «superopptatt» av å legge ut akkurat det de interesserer seg i, som mote, selfies og mat.

– Jeg ser på Instagram som min dagbok og jeg driter i følgere. Det er klart jeg synes det er stas, og det er gøy å se at tallene øker, men jeg krisemaksimerer ikke hvis jeg går ned hundre følgere. Jeg legger ikke ut et bilde av et tre fordi det vil se bra ut i feeden min, jeg legger ut det som interesserer meg, forteller Wanda og legger til:

– Vi lever ikke kun av Instagram og vi lever og ånder ikke for følgere. Jeg har jobben min å gå til, så lenge jeg yter og gjør det best der, så er jeg så fornøyd og alt annet er en bonus.

– Jeg tror det er verre å leve for å være en influencer. Har du tapt 100.000 følgere fordi du har sagt eller gjort noe feil, er det tap i markedsverdi, tapte annonser og det ene og det andre, påpeker hun.

De to bruker Instagram til å følge med på venner og sladderpresse, men de kan også bruke det som en katalog for å se hvordan klær de vurderer å kjøpe ser ut.

Tvillingene innrømmer at de redd for er hva som skjer når Instagram ikke blir populært.

– Det som ville vært det kjipeste for meg med tanke på Instagram er hvis det blir kjedelig, da kommer jeg til å få panikk, sier Vita før Wanda skyter inn:

– Det er der jeg er med Snapchat nå.

Fikk Jodel-nekt

Tvillingene leser både meldinger og kommentarer de får, selv om de ikke rekker å svare på alt. Likevel er de forbauset over at de får så lite negative kommentarer.

– Vi er virkelig overrasket over at vi ikke får mer hat. I sesong én snakket vi om operasjonen og da ventet NRK på at vi skulle få dritt, men så skjedde det aldri. Det var nesten for godt til å være sant, forteller de to.

– Hvorfor tror dere at dere slipper unna når det er så mye netthets der ute?

– Jeg vet ikke om vi kan trigge noen med noe. Det er ikke noe å ta oss på, vi er oss selv og vi nekter ikke for noe, vi sier det som det er og lyver ikke for noen, sier Vita.

– Jeg tror det er fordi vi ikke har blogg, så vi har ikke en plattform til å reklamere for tannbleking og de tingene der, så vi reklamerer ikke for ting på den måten bloggerne gjør på sin plattform. Det kan fort bli farlig hvis man ikke gjør sånne ting på riktig måte, men vi har vært heldig som har kommet oss litt unna, fordi vi ikke har en egen plattform å si ting på, fortsetter Wanda.

Selv om de opplever lite direkte drittslenging og netthets, aner de ikke hva som blir sagt andre steder, som for eksempel på Jodel - for der er de ikke.

– Det første NRK sa til oss var at vi ikke fikk lov til å sjekke Jodel, og vi måtte si til venner og kjente at de ikke fikk sende oss ting som står der. De sa at ting som står der har vi ikke behov for å vite og om vi ikke holdt oss unna, kunne vi gå på en smell, forteller Vita.

Fikk pinlig truse-spørsmål

Hver eneste dag får tvillingene, som har vært åpne om plastiske operasjoner, spørsmål om hvor de gjorde det og hva det kostet.

– Det svarer vi aldri på. Det er et så stort valg og det valget skal ikke vi hjelpe noen med å ta, det må man ta helt selv, sier tvillingene.

Begge har flest følgere som er jenter, men de merker at det blir flere kroppskommentarer fra gutter så fort de reiser på ferie.

– Vi har fokus på oss og klær og sånne ting, men så fort det er ferie og vi legger ut et bikinibilde, da ser man det med én gang. Da er det mye «hello gorgeous», forteller Vita.

– Hva er den rareste henvendelsen dere har fått?

– Jeg fikk faktisk melding av en ung gutt for litt siden som ville kjøpe trusene mine. Han hadde åpen profil med masse bilder, og jeg tenkte er dette en spøk, eller er han syk? Hva skal du med trusa mi, liksom?, ler Vita.

Nekter å snakke om penger

At all suksessen har vært innbringende er det ingen tvil om, men tvillingene står hardnakket på at inntjeningen deres er en privatsak.

Siden karrieren skjøt fart for to år siden har de begge vært i faste jobber i motebransjen hele veien, og derfor tror de de har kommet unna med veldig mye hat.

– Jeg tror folk ser på det som «du jobber jo faktisk og går ikke rundt og daffer».

– Vi får ofte spørsmål om hvorfor vi har råd til dyre klær, men det er fordi man jobber i bransjen og da får man gode priser, og vi har flere inntekter. Det å ha en 9-17-jobb som oss er nok mer akseptert enn en som driver en blogg, for folk forstår nok ikke hvor mye jobb det er, forteller Wanda som til daglig driver Marc Jacobs-butikken like ved Karl Johan i Oslo.

Derfor har de blitt så populære

At de er sterke personligheter som tør å «drite litt i ting», som de selv sier, tror de er grunnen til at karrieren har skutt så fart de siste to årene.

I tillegg har de gode venner og familie i ryggen, som gjør underverker for selvtilliten.

– Sier jeg til en venninne at hun er fresh, så vet hun at det er sant og jeg får den samme ærligheten tilbake. Da blir det ikke sånn at man overtenker hvis jeg får et kompliment eller noen sier noe negativt, da vet jeg at jeg kan stole på det. Alt annet enn det de sier blir på en måte irrelevant, sier Vita.

STOLTE OVER BOKA: De to jentene har jobbet knallhardt med boka «Vita og Wanda - våre beste stylingtips». Den består av masse bilder av de to og mange tips. Foto: Paul Weaver

Boken «Vita og Wanda - våre beste stylingtips» speiler interessene til de to tvillingene. Alt fra redigeringstips til motetips og kule bilder finner man mellom de to permene.

De innrømmer dog at de tok seg litt vann over hodet da de takket ja til oppgaven - midt i en periode hvor de hadde det hektisk med tv-innspilling og mange oppdrag, i tillegg til fast jobb.

– Vi var tydelige på at vi skulle skrive alt selv, men det var en stor jobb og vi er ikke forfattere. Vi tenkte det skulle være lettere fordi vi var to, men det ble dobbeltarbeid og vi måtte bli enige om hva vi likte og hva som skulle endres. Vi fikk vite i mai at den første deadlinen var i oktober, men det vi ikke skjønte var at det var deadline én av 99, ler de to.