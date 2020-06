Har du et «rart og funky utseende»? Da kan du få drømmejobben i «Ringenes Herre»-serien

Et castingbyrå i New Zealand trenger folk med «overbitt», «ører som stikker ut», «små øyne» og «en interessant nese».

Filmserien «Ringenes herre» er en av tidenes største suksesser på lerretet, og nå skal trilogien basert på boka til J.R.R. Tolkien lanseres som en TV-serie.

Giganten Amazon står bak og satser stort på serien «Lord of Rings», som skal fortelle forhistorien til «Ringenes Herre», og i den anledning søker de etter statister med et «rart og funky utseende», ifølge The Guardian.

Fiffige krav

Allerede i desember 2019 skrev Nettavisen at TV-serien skal spilles inn på New Zealand, men at det er begrenset med menneskelige ressurser på stillehavsøyen. Det er lite man vet om serien, men det man vet er castiingbyråene like før jul, søkte etter statister med disse fiffige kravene:

Under 150 centimeter

Over 195 centimeter

Sirkusartist med ulike evner

Har mange rynker

Har mye hår

Har rødt hår

Har hvitt hår

Har mange fregner

Har «interessante ører eller nese»

Mangler tenner

Én hake

Innspillingen av TV-serien har imidlertid stått på stedet hvil siden mars på grunn av koronapandemien, men nå vil produksjonen komme i gang igjen i juli. Castingbyrået spesifiserer at under kategorien «rart og funky utseende», så ønsker de statister med blant annet «forbrenninger i ansiktet», «lange, tynne lemmer», «store øyne» og «tynne ansikt».

Det er imidlertid én hake, hvis du ser for deg at dette er drømmejobben din som statist. Du må ha arbeidstillatelse i New Zealand og bo i hovedstaden Auckland, skriver castingbyrået videre. Det står ingenting om lønn for disse rollene, men da man søkte etter statister i desember 2019, lå dagslønnen på rundt 1750 kroner, ifølge Daily Mail.