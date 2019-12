Har du utseendet til en ork? Den nye «Ringenes Herre»-serien søker statister

Castingbyråer for den kommende TV-serien leter desperat etter statister, og søker etter folk med mange rynker og mye, mye hår - og helst uten en tann eller fire.

Amazon Studios er i full gang med å lage forhistorien til «Ringenes Herre» som tv-serie. I likhet med filmene skal også tv-serien spilles inn på New Zealand, men de menneskelige ressursene på stillehavsøyen er noe begrenset, melder The Wall Street Journal.

Derfor tyr nå castingbyråene til Facebook for å fylle tv-skjermen din med statister. Detaljer rundt serien er strengere bevoktet enn portene til Mordor i seg selv, men nå har man altså fått bekreftet at orkene blir en del av den.

Spesielle krav

Kravene til statistene er flere, men her er noe av det byråene ser etter. Det er glimrende om du oppfyller flere av disse kravene:

Under 150 centimeter

Over 195 centimeter

Sirkusartist med ulike evner

Har mange rynker

Har mye hår

Har rødt hår

Har hvitt hår

Har mange fregner

Har «interessante ører eller nese»

Mangler tenner

Håpet er å få nok statister til produksjonen av serien, og samtidig kutte litt av utgiftene i sminkebudsjettet i samme slengen, melder Metro.

41 år gamle Justin Smith er en av dem som har meldt sin interesse på den noe uvanlige annonsen.

- Ikke bare mangler jeg noen tenner - jeg har ingen, forteller lastebilsjåføren til Wall Street Journal. Smith, som i tillegg til dette ifølge seg selv er både kort og har rødt hår, mistet alle tennene sine i en surfeulykke.

Arbeidsvisum

Hvis dette høres ut som drømmejobben så er det en ørliten hake: Du må være New Zealandsk statsborger eller ha et arbeidsvisum i samme land. Men frykt ikke, ifølge den norske regjeringens sider har Norge en bilateral avtale med landet om arbeidsferievisum, som gir norske borgere under 31 år rett til å oppholde seg og arbeide i New Zealand i inntil tolv måneder.

Dagslønnen ligger på rundt 1.750 norske kroner, ifølge Daily Mail.

Les også: «Ringenes Herre» blir TV-serie

Det forventes at serien skal starte innspillingen sin i 2020.