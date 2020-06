Har fått en pangstart etter comebacket

Nå er MG ZS blant de ti mest solgte bilene i Norge

I februar gjorde MG comeback i Norge, 15 år etter at de forsvant ut da eierselskapet Rover gikk konkurs.

MG havnet etter en stund i Kina. Det er derfor et helt nytt MG som nå er tilbake. Norge er et av de første europeiske markedene MG satser på, og så langt har det vært en stor suksess.

I mai var MG inne på listen over de 20 mest solgte bilmerkene her til lands. Nå opplyser den norske importøren at MG klatrer videre oppover i juni.

Så langt i måneden er de nummer 12 på merkestatistikken. Det er en svært sterk prestasjon når MG så langt bare har én modell i stallen, elektriske ZS EV.

Den er så langt i juni på syvendeplass blant Norges mest solgte biler. Med det har den kjørt fra svært mange konkurrenter.

Daglig leder hos importøren Norwegian Mobility Group, Jan Kåre Holmedal, forteller i en pressemelding at de er meget godt fornøyd med oppstarten av MG i Norge. Han sier også at flere nye modeller vil bli introdusert i tiden fremover, og forventer en ytterligere fremgang på bilsalgs-statistikkene.

Her ruller de første bilene i land på norsk jord, MG-comebacket startet i februar. Elbilen er nå inne blant de ti mest solgte bilene i Norge, det er ingen dårlig start for et «nytt» bilmerke.

Oppgraderer bilene

Med offisiell rekkevidde på 263 kilometer, er ikke MG ZS noen rekkevidde-vinner. Men den kompenserer for det med lav startpris (fra 239.900 kroner) og overraskende god plass, tross kompakte ytre mål.

Tidligere i måneden gikk den norske importøren for øvrig ut med informasjon til kundene, om at bilene deres blir oppgradert.

Konkret ved at MG har lagt ut en servicekampanje for oppdatering av bilens programvare. Kunder blir nå kontaktet for servicetime hos sin lokale forhandler. Oppgraderingen er gratis og vil ta en times tid.

Dette har på kort tid blitt et ganske vanlig syn på norske veier.

Flere nye funksjoner

Dette er ifølge MG noen av programvareforbredringene:

Reduksjon av nivået på varsellyder.

Utetemperatur-måler blir synlig på infotainment-skjermen.

Fjernlys-assistenten har fått av/på bryter i «vehicle settings»

Musikknivå-minnet er forbedret.

Fjernet varsler.

LDW/LKA/MG pilot-varsel er forbedret.

Hastighetsvarsel forbedret.

Kjørelengde alltid i displayet.

Nøkkelpåminnelse forbedret.

Her møtte vi ZS EV for første gang

Et forholdsvis enkelt interiør, men i forhold til prisen er MG ZS godt utstyrt.

Raskere hurtiglading

I tillegg arbeides det med oppgradering av programvaren for hurtiglading under kalde forhold. MG opplyser at denne oppgraderingen blir tilgjengelig i løpet av høsten, og før kulden setter skikkelig inn.

Det betyr raskere hurtiglading under kalde forhold. MG ZS EV hurtiglader i dag fra 0-80 prosent på 40 minutter. Da snakker vi 85 kWt – og temperaturavhengig.

