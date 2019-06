Har fått sitt store gjennombrudd: I Norge vet ingen hvem disse gutta er

De norske danserne gjør seg bemerket internasjonalt, men i Norge vet ingen hvem de er. Vi har fulgt Main Guys' vei til drømmene - og en tur innom Wembley Arena.

Det er første helgen juni og det koker på et stappfullt Wembley stadium.

Denne lørdagen er det koreanske popbandet BTS i ferd med å innta scenen for 120.000 elleville publikummere.

Billettene ble revet bort på litt over én time, fulgt av nok en utsolgt ekstraforestilling søndag. Folk har reist fra alle verdenshjørner, koreanere, amerikanere, nordmenn - alle vil være der når de syv guttene fra suksessbandet inntar verdensmetropolen London.

Foto: Eileen Røsholt

Bak scenen står også fem norske gutter som gjør seg klar til å gå opp på scenen, mens de vanvittige jubelbrølene understreker alvoret.

Gutta fra Oslo har de siste dagene øvd til deres livs opptreden, og nå er det alvor. Straks skal konsertvideoene spres som ild i tørt gress på sosiale medier.

ENJOYED THE MOMENT: Jan Erik Santos (26), Kevin Vasquez (22), Arvin Go (23), Yasin Tatby (24), and David Leung (29) at the Wembley Arena stage with BTS in front of 120.000 happy people. – We just enjoyed the moment, says Kevin. Foto: Jeanett Sæther

Fra Maridalen til Wembley

Spol tilbake én måned. Våren er på vei i Oslo, men det er fortsatt mørkt om kveldene og hustrig vind ute.

Da Nettavisen tråkker over terskelen til Quick Style Studios like ved Maridalen i Oslo, møter vi fem tilsynelatende vanlige gutter; høflige, ydmyke og enkle å snakke med.

Det er lite som vitner om at gutta om én måned skal stå foran hundretusener som en del av BTS' konserter i Europa. De aner faktisk lite om at det er utsolgt flere kvelder på rad og at så mange skal se de på scenen.

I dansestudioet leder Arvin Go (23) et dansekurs for et tjuetalls tenåringer, og Kevin Vasquez (22) sitter i det tilstøtende kontorlokalet. Sammen med Yasin Tatby (24), Jan Erik Santos (26) og David Leung (29) legger han planer for den neste måneden.

Utenom studier og vanlige jobber i Norge, holder gutta dansekurs i Oslo og reiser verden rundt for å holde workshops, lager koreografi og gjør opptredener. I tillegg trener de sammen fire ganger i uken, mellom 2-3 timer.

Kanskje ikke så rart at du ikke rekker å google «Wembley concert capacity» da.

– Hvordan blir det å stå på scenen foran flere hundre tusen mennesker med BTS?

– Er det så mange? Det...visste vi ikke. Vi tenkte kanskje det var litt flere enn i Spektrum, ler gutta, fortsatt ganske uanfektet av det svimlende tallet mennesker.

Asia-mentalitet

Main Guys er en gruppe som har oppstått i miljøet rundt Quick Style studio. De holder dansekurs i Oslo, men er stadig vekk på reisefot fordi de også blir bedt om å holde workshops rundt omkring i verden.

– Vi burde vært flinkere til å spørre om å holde workshops, men vi har litt den asiatiske flauheten, så det er som regel vi som blir booket inn. Hvis noen har lyst så kommer vi og holder workshop, vi, forteller Kevin.

Det har det siste året tatt dem som gruppe og enkeltvis til steder som Hongkong, Kina, Canada, USA, Danmark, Japan, Korea og Russland, for å nevne noen. Mye av oppmerksomheten henter de på Instagram.

Vi har en veldig Asia-mentalitet, det betyr at vi kan jobbe på natta, dagen - når som helst, så vi er veldig fleksible. Vi presterer fordi vi har en stor drøm, og da krever det at vi jobber for det.

Har fått en bit av bandet alle vil ha en bit av

Det koreanske boybandet BTS som Oslo-gutta samarbeider med titt og ofte, er et fenomen som nesten ikke er til å tro. BTS i ferd med å gi milliardindustrien og sjangeren k-pop fotfeste langt utenfor Sør-Korea.

DOMINERER MED K-POP: RM, J-Hope, V, Jungkook, Suga, Jimin og Jin på scenen under en opptreden i USA nylig. Denne uken er de i Europa. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Å få en bit av suksessen til det koreanske boybandet er noe de fleste drømmer om i disse dager. Talkshow-vertene skriker etter å ha dem som gjester, artister som Taylor Swift og Jonas Brothers står i kø for å ta selfie med gutta og de kan plukke samarbeid blant de kuleste artistene der ute, som Halsey og Khalid.

Om du ikke har hørt om BTS fra før, kan det høres rart ut at de har sånn voldsom suksess og er verdens største band uten å være mer allment kjent.

Det er først når man kjenner til fansen deres, kalt ARMY, en usedvanlig godt organisert og pliktoppfyllende fanskare, at man kan forstå hvorfor det har gått som det har. De kan i stor grad krediteres suksessen.

– De vil så gjerne gi oss det beste de har og vi gir tilbake til dem, og sånn går det i en evig rundgang, forteller Jeanett Sæther (20).

Hun er én av flere administratorer på twitterkontoen «Norwegian BTS Army Squad Northern Lights». Deres jobb er å bringe nyheter om BTS til norske ARMYs, og selv om de kommer fra steder som Bodø, Kristiansund og Kristiansand har det koreanske boybandet forent dem. Hver uke bruker de timesvis på idolene sine.

Slik så det ut utenfor Wembley før lørdagens konsert:

Ble ikke akseptert

Det føles langt fra milliardmaskinene i Seoul til dansestudioet i Maridalen. Det de syv verdensstjernene og fem danserne fra Oslo likevel har til felles, er hard jobbing og ekstrem dedikasjon.

For Kevin har dansen, med to foreldre som er med i et filippinsk dansegruppe, vært en uunngåelig vei. For Yasin var det noe han først oppdaget i voksen alder.

– Jeg hadde ikke så mye støtte for dans før, jeg spilte fotball og ishockey og da var det bare «kjør på», men dansen var mer «hobby på Sinsen-klubben». Det ble ikke akseptert på en måte, for musikk og dans var ikke helt greia i den tiden, men jeg fortsatte, forteller han.

– Foreldrene mine begynte å se hvor mye det betød for meg og hvor mye tid jeg brukte på det, og hvor dårlig miljø jeg slapp å gå gjennom, for man vet jo aldri, ikke sant. Dans er en positiv vei. Gjennom årene kom forskjellige milepæler; vi klarte å være på tv for eksempel, vinne noen konkurranser, og de begynte å se at det skjer ting, at folk så opp til meg. Da ble de tryggere på det, og skjønte hva det innebar.

I tillegg til å bruke all tilgjengelig tid på dans, jobber Yasin med barn med spesielle behov på en Oslo-skole. Jan Erik jobber med dans på fulltid og Arvin, Kevin og David studerer.

– Kan dere økonomisk sett leve av dansen?

– Ja, alle i crewet lever av dansen, men så bor vi også hjemme alle sammen. Hadde jeg skapt meg en vane for å spare hadde det vært fullt mulig for meg å leve på dans sånn som ting er for oss nå, forteller Kevin lett humrende.

Karrierehoppet ut av det blå

For et par år siden får The Main Guys bidra til koreografien til BTS-låta «Save me» sammen med The Quick Style. På det tidspunktet vet de lite om at de er i ferd med å klatre på karrierestigen.

– Vi kjente ikke til dem, men etter den låta tok det helt av. Plutselig bare blåste de opp, de var overalt, sier Arvin.

Siden har de bidratt med koreografi til videoer som «Save Me», «Blood Sweat and Tears» og «Best of Me». Tidligere i år mottar The Quick Style nok en gang en forespørsel fra Sør-Korea og Main Guys får igjen være med på å lage koreografi.

Lanseringen av den nye plata «Map of the Soul: Persona» skal være nok en byggebrikke i BTS' suksess, spesielt i utlandet, og for boybandet er koreografien de norske gutta bidrar en viktig del av dansen.

Slo Youtube-rekord

Da musikkvideoen til «Boy with Luv» ble sluppet, hadde fansen satt seg mål for hvilke strømmerekorder videoen og låta skulle nå, slik at ARMYs verden over hadde oversikt over jobben som skulle gjøres. Informasjon sirkulerte om hvordan man skal sørge for å få flest mulig godkjente «views» på YouTube.

På lanseringsdagen samlet ARMYs seg i et globalt, digitalt kollektiv og allerede etter 15 timer var rekorden satt med 74,6 millioner views. I skrivende stund har videoen 341 millioner visninger, men nye millionvisninger tikker inn dag for dag.

Et oppdrag utenom det vanlige



Tilbake i London er Main Guys samlet bak scenen. På stadion er stemningen elektrisk, og Main Guys får danse til fire låter - «Dionysus», «Idol», «Just Dance» og «Not Today».

– Jeg bruker ikke ordet massivt, men dette var første gang jeg fikk en god følelse for å bruke det ordet. Det var helt sinnsykt, forteller Kevin på telefon til Nettavisen fra London.



ELECTRIC: The mood at Wembley was something on its own. The concert was followed by millions when broadcasted on the app V-Live. Screen capture: V-Live

– Når du står der kommer det bølger av skrik, det var virkelig neste nivå, påpeker han.

Kevin forklarer også at det på grunn av all lyden er en utfordrende jobb å holde fokus på timingen og å være synkronisert med de andre danserne.

Heldigvis er ikke dansen så komplisert, vi har gjort mer avanserte ting på Stjernekamp-show i Norge, så vi klarer å følge med litt på publikum samtidig. Det var gøy å se, jeg så ikke ett menneske som sto stille.

Ingen av gutta mener de kjente på noen som helst nerver da de sto på scenen, men at det var et karrierehøydepunkt er de ikke i tvil om. Sammen har de bidratt når det aller første koreanske boybandet fyller Wembley.

ON THE STAGE: The five dancers of Main Guys was amongst the hand picked dancers for the Wembley concerts. Foto: Jeanett Sæther

– Alt er verdt det når du får stå på den scenen. Det som skjer er historisk jo, og det skjer på en scene hvor Michael Jackson og Queen har stått, sier Kevin, nesten så det som har skjedd ikke har gått opp for ham helt enda.

Ingen divanykker

Danserne får ikke henge med BTS underveis, men de traff på de like de skulle på scenen.

– Da gir vi high-fives og prøver å gasse dem opp før scenen. Det er en sånn klar for kamp-følelse når vi står der - litt sånn «nå skjer det», forteller Kevin om minuttene før de gikk ut på scenen.

Main Guys-gutta er full av beundring etter å ha sett verdensstjernene i arbeid.

EN STORSTUE: Det er ikke hver dag man får opptre på Wembley, men de fem gutta i Main Guys brukte tiden til å kose seg - opptredenen for 240.000 på to dager var null stress. Foto: Privat

– BTS er ekstremt talentfulle karer, og det som er kult er å se at de er på samme alder som oss og at de har klart å bli verdenskjent og likevel er ganske chill, påpeker Kevin og legger til:

Vi ser det trengs masse trening for å være så flinke til å danse og synge live i samme slengen. Jeg så at de hadde veldig mye kontroll på ting som skjedde rundt dem, de visste hvor de skulle være og hvordan de skulle være som personer. Den energien de ga tilbake til oss var ganske genuint fra deres side, de er ikke cocky eller noe, bare god stil.

Jeanett, fra NBAS Northern Lights, har tatt turen til Wembley med Daniella Jones (25) og Berina Jaganjac (22) som også er administratorer på den norske kontoen, og søsteren Linn (18).

EXPERIENCE OF A LIFETIME: Linn (from left) and Jeanett Sæther from Kristiansund, Norway, almost couldn't believe they got to see BTS live. It was also extra fun to see the Norwegian dancers on stage. Foto: Privat

–Det er stort for norske ARMYs å vite at vi på en måte er representert der vi også. Og de var utrolig flinke, så det var gøy å se på. Jeg tenkte på det underveis «hjelpes meg det er norske folk der, Norge er representert på den scenen!» Det er litt rart å tenke på, men fantastisk på samme tid, sier Jeanett entusiastisk.

Etter Wembley-konsertene for 240.000 mennesker, ruller BTS-sirkuset videre til Stade de France med to konserter som skal romme rundt 162.000 til.

Satser egne penger og reiser til USA med tom kalender

Selv om pilene peker oppover fortsetter de fem gutta å satse penger og tid på drømmen. Å lykkes med dans skjer ikke etter én opptreden eller ett øyeblikk, det er en kontinuerlig prosess. For the Main Guys har det vært delmål. Først én tv-opptreden, så en ny.

I sommer reiser de for egen regning til USA. Ingen oppdrag er booket inn, ennå.

– Mange kan se på dansen som en hobby og la det bli med det, for det kan virke skummelt å satse. For vår del har vi ikke noen frykt når det kommer til dette her. Vi vet at det kommer arbeid til oss som vi kan kompensere med, så vi tar de sjansene; vi reiser dit, selv om vi ikke vet hva som skjer eller hvor, men vi vet at det vil fungere til vår fordel, forteller Kevin.

– For oss blir det som en investering, påpeker Yasin.

Dristig vil kanskje noen si, men de gjør det med en selvtillit og trygghet.

Sist de gjorde det samme, var det en suksess. I februar i år fikk de innpass i det digre, amerikanske tv-nettverket NBCs tv-konkurranse «World of Dance». Jennifer Lopez var både produsent og dommer, sammen med danser Derek Hough og sanger Ne-Yo.

– Hvorfor lykkes dere?

– Vi tør å dedikere og ofre tiden vår for det vi vil gjøre, og vi tør å ta sjanser. Det er ikke mange i Norge som tør å ta den sjansen og hoppe ut i noe ukjent, og det føler jeg vi har gjort og prøvd og det har tatt oss et sted, avslutter Arvin.

