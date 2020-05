Har filmet hundrevis av nakne mennesker: – Jeg ønsker frihet til å være naken der det er naturlig

- Jeg kjente på et sinne, rett og slett. Et sinne over at jeg hadde et skamfullt forhold til nakenhet og min egen kropp, sier Jan Dalchow.

Hundrevis av mennesker har gjort det samme: Kledd av seg alle klærne, gått inn i et fotostudio og trykket på en knapp på en fjernkontroll.

Slik har de tatt et bilde av seg selv, alene i studio - helt nakne.

Samtidig har de blitt filmet. På veggene hang det nemlig kamera som fanget opp øyeblikket. Ikke for å forevige naken kropp på tape, men for å forevige det som foregikk bak den nakne huden.

Deres usikkerhet eller selvsikkerhet. Smil, frykt, sinne, irritasjon. Kameraene var der for å fange opp deres forhold til sin egne nakne kropp.

Filmskaper Jan Dalchow har gjort det samme selv. Han har også stått naken og usikker i fotostudio, men turt å trykke på knappen og la seg avbilde.

Dalchow har brukt de siste 12 årene på et dokumentaren «NAK-ED». Så lang tid tok det å lage en dokumentar om noe så normalt som nakenhet. Han har reist gjennom Norge, Storbritannia og USA for å treffe andre som, akkurat som ham, har utfordret sin egen nakenskam.

NAKEN: Jan Dalchow har utfordret sin egen usikkerhet, og blant annet stilt opp naken i et TV-program i USA.

I tillegg til å være flue på veggen i fotostudio, har Dalchow fulgt nakenaktivister i San Fransisco i deres kamp mot nakenforbudet.

Utgangspunkt for dokumentaren, var imidlertid Dalchows egne usikkerheter og spørsmål.

- Jeg kjente på et sinne, rett og slett. Et sinne over at jeg hadde et skamfullt forhold til nakenhet og min egen kropp. Og så surret det så mange spørsmål rundt i hodet mitt. Hvorfor hadde jeg det sånn? Hvor kom den skamfølelsen tilknyttet nakenhet fra?

Dalchow tror mange tenker som han gjorde.

- Selv om jeg ikke hadde større utfordringer enn de fleste andre, så tenkte jeg: Hvorfor i all verden skal jeg få dårligere livskvalitet fordi jeg ikke har den kroppen media mener jeg skal ha?

Se noen klipp fra dokumentaren her:

Frihet til å være naken

«NAK-ED» blir sluppet på nett den 18. mai klokka 17. En dokumentar av denne typen, er vanligvis å se på små filmfestivaler rundt omkring i verden, men Dalchow og teamet har som mål å nå ut til mange.

Videoene er derfor lagd i mobilformat, og publisert på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok og Vimeo.

Dokumentaren måtte naturligvis sensureres, for nakenhet er ikke lov på sosiale medier. Akkurat det er litt ironisk, for sensurering av nakenhet er en av kampsakene til Dalchow.

- Hvorfor skal en naken kropp alltid oppfattes som støtende eller bli satt i negativ seksuell kontekst? Hvorfor må sosiale medier sensurere nakenhet? spør filmskaperen frustrert.

NAKENAKTIVISTER: Jan Dalchow har fulgt nakenaktivister i San Fransisco. Foto: NAK-ED

Gjennom prosjektet har han mange ganger lurt på hvordan vi kom hit; at det som egentlig er det mest naturlige i hele verden, har blitt så unaturlig å vise frem.

- Å være naken i situasjoner hvor det er naturlig å være naken, bør være helt lov. Det strider for eksempel mot vår natur å kle på oss klær når vi skal bade! Faktisk er det egentlig helt koko, det blir jo som å ta en bøtte over hodet når man skal ut å kjøre bil, sier Dalchow, og legger til:

- Folk flest tror nakenhet i det offentlige rom er ulovlig, men det er det ikke, sier Dalchow.

Det er imidlertid en sannhet med visse modifikasjoner. For hvis du kler av deg på Karl Johan, er det stor sannsynlighet for at politiet kommer og fjerner deg fra stedet. Hvorvidt det faktisk er straffbart, bestemmes av paragraf 201, også kjent som «blotterbestemmelsen».

Hvis din nakenhet vurderes som seksuelt krenkende eller uanstendig oppførsel, er det ikke lov.

Men selv om Dalchow er for en friere holdning til nakenhet, er ikke retten til å være naken på Karl Johan, en kampsak for ham.

- Jeg ønsker frihet til å være naken der det er naturlig. Og så kjemper jeg ikke en kamp for å kunne gå naken på åpen gate, men jeg kjemper en kamp for å unngå at man blir straffeforfulgt og dømt for sin nakne kropp.

HUNDREVIS av mennesker har latt seg fotografere helt naken. Foto: NAK-ED

Dusjer med badebukse

Dalchow ble invitert med inn i fotostudio av Kenneth Sortland Myklebust, en fotograf som var i gang med sitt eget prosjekt, «1000 Bodies Project». Prosjektet er pågående, så alle de tusen bildene er ikke tatt ennå.

Gjennom de tolv årene han jobbet med prosjektet, har han selv gått gjennom en viktig prosess.

- Jeg har innsett at de stedene hvor jeg føler meg mest avslappet når det kommer til min egen kropp, er på naturiststrender. Der er det ingen som ser på hverandre og ingen som dømmer. På vanlige strender, derimot, blir det straks litt verre.

FILMSKAPER: Jan Dalchow har brukt 12 år på å lage dokumentaren NAK-ED. Foto: NAK-ED

Han bekymret seg over trenden han ser blant nordmenn. I kalde land som Norge, går vi tildekt store deler av året, så når sommeren kommer, kan det føles merkelig å skulle vise hud.

Dalchow tror ikke dette hjelper på nakenskammen.

- På treningsstudio ser jeg stadig vekk at voksne menn dusjer med badebukse. Det samme ser du i skolen. Folk dekker altså til kjønnsorganene sine når de dusjer, hvordan kom vi dit?

Han håper at «NAK-ED» kan være med å bidra til at flere tør å utfordre sitt eget forhold til kropp og nakenhet.

- Jeg har eksponert meg for det jeg har vært redd for, og det har hjulpet. Jeg tror mange ville hatt godt av det samme, sier Dalchow, og avslutter:

- Jeg håper folk ser dokumentarserien og sitter igjen med et litt mer avslappet forhold til sin egen kropp, og det å være naken. Det er målet.