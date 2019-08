Har jeg mislyktes i min NoFap-periode?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send epost til: sexologensvarer@gmail.com

Spørsmål

Hei,

Jeg har hatt litt problemer med sexlyst, samt å få den til å gå opp. Mest på grunn av noen dårlige opplevelser som seinere ledet til en mer psykisk ting og stress faktor.

Er nå i den andre måned av NoFap (ikke onanering), og synes det går bedre, pluss at jeg begynner også få bedre kontroll på min «neediness».

Lekkasje av sperma har vært minimal (typ en liten flekk), og egentlig en blanding av sæd og væske. Veldig lite egentlig. Har forekommet etter at ereksjonen lagt seg eller når jeg har hatt seksuelle tanker, men uten typisk ereksjon.

Lurer mest på om lekkasje av sperma, i veldig liten grad slik som i mitt tilfelle, ses som reset eller relapse under NoFap perioden?

Har lest at det er vanlig at det forekommer, og at det ikke ses som en reset eller relapse siden man ikke gjør noen klassisk onanering, men bare tørker seg litt med papir så at det ikke blir kleblig i underbuksen. Pluss om det stemmer det som står at det er en blanding av sperm og væske.

Vil gjerne sjekke med en sexolog for å være sikker.

Kan også understreke at jeg ikke ser på internetporno eller noen form av det i det hele tatt. Med vennlig hilsen G83

(Spørsmålet er forkortet og noe redigert)

Svar

Hei, og takk for at du skriver til meg.

NoFap bevegelsen er et verdensomspennende «internettsamfunn» der medlemmene (menn) ikke skal se porno og/eller onanere over en bestemt tidsperiode.

Tanken er at man får mere testosteron i kroppen om man ikke ser porno og onanerer i syv dager. Det hevdes også at NoFap over lengre tid vil føre til at man får bedre kontroll over seg selv, man vil føle seg bedre, prestere bedre, lettere få kontakt med en potensiell partner osv..

Lite av dette er dokumentert gjennom forskning, og de fleste er enige om at den tilgjengelige forskningen er utilstrekkelig for å gi et klart bilde. Ulike studier motsier hverandre og fokuserer på forskjellige sider av det, noe som gjør det vanskelig å sammenligne.

Men mangel på entydig forskning utelukker ikke at du kan oppleve at dette stemmer for din egen del.

Uansett så tenker jeg at om du opplever at porno og/eller onani tar for mye tid, eller du kjenner deg avhengig av det, eller som deg – opplever stress rundt sex, så kan det å få fokus over på noe annet gjøre at du føler deg bedre. Og sånn sett kan man i alle fall slå fast at NoFap har en effekt – fokuset blir å klare utfordringen.

Når det gjelder ditt spørsmål om lekkasje kan anses som reset eller relapse i NoFap perioden, så må jeg tilstå at jeg ikke kjenner reglene helt inngående.

Det jeg vet er at relaspe ses på som mer alvorlig enn reset. Relaspe kan oversettes med tilbakefall, og innebærer at du faller tilbake til gamle vaner. Reset derimot er tilbakestilling – du stilles tilbake i telling av dager i perioden fordi det er noe du mislyktes med i forhold til utfordringen. Ut ifra hva jeg vet, vil ikke jeg definere lekkasjen du beskriver verken som reset eller relapse, fordi det ikke er noe du har gjort med viten og vilje, men noe som skjer i kroppen helt naturlig av seg selv.

Om lekkasjen du beskriver, er fra sædblæren, så er det være sædceller i den. Fra en gutt er kjønnsmoden og til han dør, produseres det kontinuerlig sædceller og sædvæske. Cellene og væsken blander seg i sædblæren, som tømmer seg under sædutløsningen. De fleste tenker at det er viktig at denne væsken skiftes ut ved jevne mellomrom slik at den til enhver tid er fersk.

Siden det er konstant produksjon av celler og væske, så kan man jo tenke at denne sædblæren vil sprekke om man, som i en NoFap periode, ikke har sædutløsning. Dette er heldigvis ikke tilfelle fordi produksjonen reguleres tildels etter etterspørselen – jo oftere sæduttømming, jo høyere produksjon, men den viktigste årsaken til at den ikke sprekker og sæden ikke «går ut på dato» i en slik periode, er fordi overfloden tømmes ut med urinen. Noe kan også flyte ut av seg selv når du for eksempel har hatt en spontan ereksjon.

En annen, og kanskje mer sannsynlig mulighet, er at lekkasjen du opplever er såkalt precum eller lystdråper. Dette er noe som utsondres i urinrøret ved opphisselse/ereksjon, og har en annen sammensetning enn sædvæsken. Precum kan inneholde sædceller, men oftest er det lite eller ingen.

Jeg håper dette er svar på det du lurte på, og jeg ønsker deg lykke til i utfordringen.

Gode ønsker og klem fra ho Siv