Harald Eia forlater «Brille»

Einar Tørnquist stepper inn.

- Når humorflaggskipet «Brille» går på lufta igjen til neste år, tar Einar Tørnquist over stafettpinnen etter Harald Eia. Den ferske programlederen gleder seg aller mest til å kakle høl i huet på folk, heter det i pressemeldingen fra kanalen.

I ti sesonger har Harald Eia ledet det populære kunnskapsprogrammet «Brille» på TVNorge. Til våren er det klart for den ellevte sesongen, og da er det Einar Tørnquist som skal ta over stafettpinnen.

- Dette er den jobben i hele TV-bransjen som jeg tror jeg er mest egnet til. Min største sosiale svakhet er nemlig at jeg elsker å kakle høl i huet på folk rundt meg om interessante vitenskapelige funn, om myter og misforståelser, om kuriøse historiske oppfinnelser, om etymologiske merksnodigheter og i det hele tatt alt som har med fakta å gjøre, sier Tørnquist i pressemeldingen og fortsetter:

POPULÆRT PROGRAM: Harald Eia og Tore Sagen under innspilling av kunnskapskonkurranse programmet «Brille» i 2012. Foto: Fredrik Varfjell (NTB Scanpix)

- Vanligvis har folk pleid å bli lei av meg og hysje, men det kan de ikke lenger gjøre nå som det er jobben min. Jeg kan se for meg at det var omtrent sånn Arne Scheie følte det da han endelig fikk lov til å jobbe med fotball.

Gikk til NRK

Eia har meldt overgang til NRK, og kan dermed ikke lede kunnskapsprogrammet videre.

- «Brille» er et humorflaggskip for TVNorge og har betydd mye for profilen vår. Harald Eia har styrt dette skipet med kyndig hånd, og det blir spennende å se Einar Tørnquist tre inn på hovedkanalen og ta konseptet videre. Han er en lynskarp og morsom programleder, og vi har jo sett i «Jan Thomas og Einar blir venner» at han også tar utfordringer på strak arm, sier Eivind Landsverk, programdirektør i Discovery Networks.

Like smart som Eia

I tillegg til sitt nye program sammen med Jan Thomas har Einar Tørnquist vært å se programmer som «Tørnquist-show på MAX.

Som ny programleder i «Brille» skal det i hvert fall ikke stå på kunnskapen. Ifølge pressemeldingen får han nå vist seg mer som en mottomann, og forhåpentligvis også at han har en IQ på 138.

NY JOBB: Til våren trer Einar Tørnquist inn som programleder for «Brille». Her er han på scenen som programleder på NHOs årskonferanse i 2018. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Inn i den ellevte sesongen ønsker Tørnquist å få inn mer geografi og diktatur.

- Det har, for eksempel, vært altfor lite av geografi og diktatorer. Jeg kan ikke huske å ha sett en eneste oppgave om den turkmenske megaklinkokose diktatoren Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow. Det blir det, til det norske folks store og ektefølte glede, mer av nå, sier Tørnquist.