Hareide om kongens nyttårstale: – En tale for vår tid

– Det var en sterk og nær tale Kongen vår holdt i kveld, sier tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide i en kommentar til kong Haralds nyttårstale.

– I en tid der han og familien kjenner på stor sorg etter Ari Behns bortgang – minner han oss alle at vi må være der for hverandre.

– Vil også takke Kongen for at han løfter fram hvor viktig tillit er for vårt samfunn. Ja et kjennemerke ved det norske samfunn. Og at vi ikke må mistenkeliggjøre hverandre. Og er det en som går foran og bygger tillit i vårt samfunn så er det nettopp Kong Harald! skriver Hareide på Facebook.

Talen får også ros fra flere retorikkeksperter:

– Jeg synes at talen gjør det som en nyttårstale til en konge skal gjøre, den samler folket, sier retorikkprofessor Jens Elmelund Kjeldsen ved Universitetet i Bergen til VG.

Kjeldsen roser kongens valg om å snakke om Ari Behns dødsfall tidlig i talen.

– Det er det alle tenker på, og da må han ta det opp med en gang. Han vekslet også mellom det personlige og noe mer generelt om sorg og håp, et tema som går igjen i hele talen.

– Et poetisk mesterverk

Førstelektor Kjell Terje Ringdal i retorikk ved Høyskolen Kristiania mener talen fra kong Harald går inn som en av hans aller beste og kaller den et «poetisk mesterverk».

– Talen er et kongelig poetisk mesterkverk. I sin enkelhet når den langt ut og langt inn. Den gjør det alle venter på og tar opp Ari Behns død, samtidig framkaller den og styrker de norske verdiene, sier Ringdal til Dagbladet.

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes, skriver i kommentaren « Den livskloke kongen » at kongens nyttårstale er en alvorlig, varm, men også myndig hilsen til det norske folk.

– Den bar dessuten med seg et anstrøk av pessimisme. Men først og fremst brukte Kong Harald årets synligste talerstol til å se oss alle inn i øynene, som bestefar, far, svigerfar og ektemann.

– Barsk natur og mye vær

Senterpartiets Marit Arnstad skriver på Twitter at kongen holdt en god tale, og trekker spesielt fram dette sitatet:

«Vi har fulgt et land gjennom en eventyrlig velstandsutvikling. Den er bygget på naturressurser, på forskning og skaperkraft. Den er bygget på klokt lederskap. På erkjennelsen av at folk må ha skolegang, arbeid, mat og hjem for å kunne bidra i samfunnet og vokse som mennesker. Den er bygget av et folk med sterke never og stor utholdenhet. Med mot, handlekraft og kreativitet. Et folk formet av barsk natur og mye vær. Og den er bygget på vårt behov for å føle tilhørighet, å få være del av noe større enn oss selv.»

Kong Harald, som fyller 83 år i februar, har i januar vært konge i 29 år. (©NTB)