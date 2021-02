Harlem Alexander tok til dagboken da han skjønte han var homofil: «Hvorfor meg?»

Det var ikke bare lett for den gang 13 år gamle Harlem å erkjenne at han var homofil.

Harlem Alexander (33) ble nærmest kjendis over natta da han sto igjen som kjendisstylisten Jan Thomas' (54) utvalgte i «Jan Thomas søker drømmeprinsen» for et drøyt år siden.

Siden har det skjedd mye for kjæresteparet, som både har blitt samboere og utvidet familien med den lille hunden Tyr.

Denne uken gjester 33-åringen Nettavisen-podkasten «Schendis», der han blant annet kan avsløre at han egentlig takket nei til deltakelsen i datingserien som sikret ham det han selv beskriver som hans «første, ordentlige kjæreste».

I tillegg forteller han om en vanskelig barndom i Halden, der han slet med å passe inn fordi han var «for femi».

Ble avslørt på datingapp

I podkasten forteller Harlem at det var mye mobbing på skolen. Han danset og drev med turn, og forteller at det ikke var greit å være feminin som ung gutt i Halden. Selv opplevde han at andre ville plassere ham i en kategori lenge før han selv skjønte at han var homofil – i en alder av 13 år.

– Jeg visste jo ikke at jeg var homofil før... Jeg kom vel ut da jeg var 16, og skjønte vel at jeg var homofil da jeg var 13, kanskje, minnes han, og avslører videre hvordan han kom ut.

– Jeg ble «busta» på Gaysir (datingapp for skeive, journ. anm). Jeg la ut bilder av meg selv på en profil, som man gjør, og der hadde noen sett meg. Og da går ordet, så en venninne ringte meg en dag og sa at det var bilder av meg på Gaysir.

Selv nektet han først for dette, før han til slutt innrømmet at profilen var hans og at han var homofil.

«Fy faen, jeg er homse»

Før dette hadde unge Harlem jobbet hardt for å være en han ikke var, med vekslende hell.

– Jeg hadde noen bestekompiser som jeg spurte om kunne lære meg å gå «ordentlig», forteller han og utdyper:

– Jeg danset, så jeg var rett i kroppen og gikk pent. Litt jentete, rett og slett. Så jeg hadde noen kompiser som hjalp meg med det. Så da kjøpte jeg meg saggebukser og hoodies og skulle liksom bli en av gutta. Men det hjalp ikke, ler han.

13 år gammel skjønte han selv at han var homofil.

– Jeg skrev det i dagboken min. «Fy faen, jeg er homse», liksom. «Jeg må be til Gud om å ikke være homse», «hvorfor meg, jeg vil ikke det her» og sånne ting, minnes Harlem.

– Var en skikkelig rundbrenner

Nøyaktig hva som gjorde at han skjønte det husker han ikke, annet enn at han ikke likte jenter «på den måten».

– Jeg hadde masse jentekjærester, var skikkelig rundbrenner. I hvert fall på barneskolen – jeg slo opp og fikk nye kjærester hele tiden, forteller 33-åringen og legger til:

– Men det var nok et skalkeskjul for meg også, for ingen av guttene likte meg. Så det var sånn: «Han skal vi ta». Så da måtte jeg ha noen på mitt lag, og det var jentene. Jentene var mine beste venner. Enda i dag kommer jeg bedre overens med jenter enn med menn. Det sitter nok i hodet, antakelig.

