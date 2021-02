Harry og Meghan gjorde som prinsesse Diana - 37 år etter

Meghan Markle og Prins Harry annonserte at de ventet sitt andre barn på valentinsdagen.

Meghan Markle og Prins Harry annonserte på valentinsdagen at de venter sitt andre barn. Den anerkjente fotografen og venn av paret, Misan Harriman, har la ut et bilde på sin Instagram-profil hvor en tydelig gravid Meghan ligger i fanget til Harry, mens han stryker henne i håret.

– Vi bekrefter at Archie skal bli storebror. Hertugen og Hertuginnen er overlykkelige over å vente sitt andre barn, sier en talsperson til People Magazine.

Hyller Diana

At graviditeten ble avslørt på valentinsdagen, er neppe tilfeldig. At de annonserte graviditeten på denne dagen, skjuler trolig en hyllest til prinsens mor, prinsesse Diana.

Hun avslørte nemlig på valentinsdagen i i 1984 at hun var gravid med sitt andre barn, altså prins Harry. Den gang ble prinsessens graviditet offentliggjort i en pressemelding fra Buckingham Palace, som sa at dronning Elizabeth og prins Philip var overlykkelige av nyheten, og la til at prinsesse Diana, som den gang var 22, ikke hadde noen preferanse om det ble gutt eller jente.

Prinsesse Diana døde i en tragisk bilulykke i 1997.

- Lykkelig over nyheten

Mandag morgen mottok de vordende foreldrene en gratulasjon fra det britiske kongehuset.

«Hennes Majestet, Hertugen av Edinburgh, Prinsen av Wales og hele familien er lykkelig, og ønsker dem alt vel» sier en talsperson fra kongehuset til People Magazine, som refererer til dronning Elizabeth, prins Philip og prins Charles.

Nyheten om graviditeten kommer bare måneder etter at Meghan åpnet opp i The New York Times om at hun og ektemannen hadde mistet sitt ufødte barn.

Da skrev hertuginnen at hun akkurat hadde byttet bleie på sønnen da hun brått kjente en krampe. Hun falt i gulvet, og følte umiddelbart at noe var galt.

«Jeg visste, mens jeg holdt mitt første barn, at jeg mistet mitt andre», skrev hun den gang.

