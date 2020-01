Harry og Meghan lover å betale for seg - men på én betingelse

Hvem skal betale alle kostnadene for prins Harry og hertuginne Meghan fremover?

NEW YORK (Nettavisen): Det er et av spørsmålene som mange stiller seg, etter at paret for noen uker siden bestemte seg for å bryte ut av de britiske kongehuset og delvis flytte til Canada.

- Ønsker ikke ta regningen

Denne uken ble det offentliggjort en undersøkelser i Canada der hele 73 prosent av de spurte sa at de ikke ønsker at Canada skal ta regningen for de to når det gjelder deres opphold i landet, og kostnadene forbundet med sikkerheten rundt de to.

I den samme undersøkelsen kommer det frem at bare tre prosent av de spurte Canadierne mener det er ok at staten tar regningen for de to og deres sønn Archer, mens 19 prosent sier det er ok om staten tar litt av regningen, melder Global News.

Denne uken ble det offentliggjort en undersøkelser i Canada der hele 73 prosent av de spurte sa at de ikke ønsker at Canada skal ta regningen for prins Harry og Meghan når det gjelder deres opphold i landet, og kostnadene forbundet med sikkerheten rundt de to. Foto: Jeremy Selwyn/AFP

- Er under internasjonal beskyttelse

Slik situasjonen er nå, er paret under internasjonal beskyttelse, og Canada er derfor pålagt å ta noen av utgiftene ved at paret bor der.

- Hans kongelige høyhet Prins Henry av Wales (Harry), sammen med medlemmer av familien, er Internationally Protected Persons (IPPs), og har krav på beskyttelse fra RCMP mens de oppholder seg i Canada, uttalte Caroline Duval i Royal Canadian Mounted Police (RCMP), den canadiske nasjonal politietaten, i en uttalelse denne uken.

Det betyr at RCMP er ansvarlige for paret sikkerhet hele tiden de oppholder seg i Canada, og ifølge Duval vil disse utgiftene bli dekket gjennom det eksisterende budsjettet.

NY Post siterer den britiske avisen The Telegraph på at sikkerhetsopplegget rundt de to koster rundt 18 millioner kroner, og det fortsatte uklart hvordan denne regningen skal deles mellom de to landene

Uansett er det skattebetalerne som tar regningen for parets sikkerhetsopplegg.

Prins Harry og Meghan bor for tiden i dette huset i Deep Cove i North Saanich i Britisk Columbia. Foto: Mark GOODNOW / AFP

- Har én betingelse

En velplassert kilde forteller nå til The Telegraph at Harry og Meghan er villige til å betale for seg når det gjelder sikkerhetsopplegget rundt turer som ikke er i kongelig regi, men på én betingelse; at paret gjør kommersielle suksess.

Paret er villige til å ta regningen når de har har gjennomført overgangen fra det kongelige til det private.

Og om man tar høyde for hvor ettertraktet paret er, så skulle ikke det nødvendigvis være noe problem.

Her er Meghan og prins Harry avbildet med sønnen Archie i september i fjor. Foto: REUTERS/Toby Melville

Kan konkurrere med Beckhams

Den britiske merkevareeksperten Claire Shiels har uttalt at parets verdi fort kan konkurrere med den til superparet David og Victoria Becham, som har en verdi på rundt 700 millioner pund, eller over åtte milliarder norske kroner, skriver The Sun.

Etter at de har brutt med kongefamilien står paret fritt til å gi ut bøker, inngå Tv-avtaler og de kan ta betalt for foredrag, slik den tidligere statsministeren Tony Blair har gjort etter at han gikk av som statsminister. Det er en lignende avtale som det tony blair inngikk, som nå sammenlignes med den Harry og Meghan ønsker å inngå, ifølge The Telegraph.

- Samabeider med Oprah Winfrey

Vanity Fair melder også at ting allerede har begynt å bevege seg på TV-fronten etter at det blant annet ble kjent at prins Harry og Oprah Winfrey samarbeider om en dokumentarserie om mental helse for AppleTV+.

En video fra tidlig januar vider også prins Harry i samtale med Disney-sjefen Bob Iger, og sjefen og innholdsansvarlig i Netflix, Ted Sarandos, har også uttalt seg om de kunne tenke seg å samarbeide med prins Harry og Meghan.

- Hvem ville ikke være interessert. Ja, helt klart, uttalte han til Press Association nylig.

Bokverdi: 135 millioner

Kilder i bokmiljøet sier også til Vanity Fair at en memoar fra prins Harry vil kunne bringe inn rundt 15 millioner dollar, 135 millioner norske kroner, for de eksklusive verdensrettighetene.

Men uansett hvilke avtaler det vil inngå, så vil ikke nødvendigvis alt bli tillatt, ifølge en medlem av de britiske hoffet.

- Hvordan skal de bli hvis, la oss si, prins Harry signerer en sponsoravtale for å gå med en spesiell klokke. Og så, neste dag, så representerer han Dronningen på et kongelig arrangementet, hvor han går med den klokka får å få publisitet. Det ville ikke gå, og det bryter med alle protokoller og regler, sier kilden ved det britiske hoffet til The Sun.

- God for 250 millioner

Prins Harry skal i dag være god for rundt 250 millioner kroner, de meste stammer fra arven etter prinsesse Diana, skriver Business Insider. Meghan skal på sin side være god for rundt 45 millioner kroner, som stammer fra hennes skuespillerkarriere.

Selv om paret nå bryter med den britiske kongefamilien vil de likevel få støtte fra Harrys far, prins Charles, rundt 23 millioner kroner årlig.