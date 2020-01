Harry og Meghan mister titler og pengestøtte

Skal ikke lenger omtales som «kongelige høyheter». Det opplyser det britiske slottet i en pressemelding lørdag kveld.

Årsaken er at de ikke lenger er arbeidende medlemmer av kongefamilien, heter det.

Som en del av avtalen med kongehuset er de pålagt å gå tilbake fra kongelige verv, inkludert offisielle militære utnevnelser. De vil heller ikke lenger motta offentlige midler til kongelige oppdrag.

– Vil alltid være kjære medlemmer av familien

Dronning Elizabeth uttaler følgende i pressemeldingen:

– Etter mange måneders samtaler og diskusjoner, er jeg glad for at vi sammen har funnet en konstruktiv og støttende vei fremover for barnebarnet mitt og hans familie, sier hun.

Hun understreker at familien står samlet:

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være kjære medlemmer av familien min. Jeg kjenner igjen utfordringene de har opplevd de siste to årene og støtter deres ønske om et mer selvstendig liv.

Ønsker paret et lykkelig og fredelig nytt liv

Til slutt i uttalelsen fra dronning Elizabeth heter det:

– Jeg vil takke dem for alt deres dedikerte arbeid over hele landet, Samveldet og videre utover, og er spesielt stolt over hvordan Meghan så raskt har blitt en av familien. Det er hele familiens håp at dagens avtale lar dem begynne å bygge et lykkelig og fredelig nytt liv.

Takknemlig

Ifølge uttalelsen er Harry og Meghan takknemlig overfor dronning Elizabeth og kongefamilien for deres støtte når de nå tar fatt på neste kapittel i livet. Selv om de ikke lenger formelt representerer dronningen har paret gjort det klart at de vil fortsette å opprettholde verdiene hennes.

Paret har også uttrykt sitt ønske om å tilbakebetale tilskudd paret fikk for oppussing av Frogmore Cottage, som vil forbli familiens hjem når de er i Storbritannia.

Dronning Elizabeth godtok tidligere i uken at prins Harry og Meghan vil bo deler av tiden i Canada, kommer det fram i en offisiell uttalelse mandag ettermiddag.

Der forteller den britiske dronningen at hun godtar barnebarnets ønske om å trekke seg mer tilbake. Prins Harry og hans familie vil dermed skifte mellom å bo i Canada og i Storbritannia.

Ønsket å trekke seg tilbake

Det var i forrige uke Harry og Meghan annonserte at de ønsker å trekke seg tilbake fra sine roller i kongefamilien, og bli økonomisk uavhengige.

Nyheten kom som en bombe, noe som blant annet førte til at dronning Elizabeth innkalte til et krisemøte mandag.

Ifølge BBC skal prins Harry, prins William og prins Charles være til stede på møtet, mens Meghan skal ha vært via telefon fra Canada.