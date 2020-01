Harry og Meghan overrasker: Derfor er denne journalisten den eneste paret følger på Instagram

Da Michelle fikk oppmerksomhet av Harry og Meghan skjønte hun ingenting.

Meghan og Harry har 11 millioner følgere på Instagram, men selv følger de kun én konto til enhver tid.

Men hvilken konto det er, endrer seg faktisk fra måned til måned.

Overrasket ved å følge journalist

De har nemlig valgt å bruke sin makt i sosiale medier til å følge én konto de mener fortjener oppmerksomhet - og så bytter de hver måned.

Hver måned deler de et innlegg om hvilken konto de har valgt å følge.

– I 2020 vil vi fortsette vår tradisjon med å utheve kontoer som inspirerer, og som minner oss på alt det gode som skjer i verdenen, skrev Harry og Meghan da de kunngjorde dette.

– I januar vil vi sette søkelyset på @goodnews_movement. Denne journalist-drevne siden dekker og feirer hendelser av godhet og gode nyheter i vårt globale samfunn. Vi håper det gir deg glede!

– Jeg skrur av telefonen

Bak kontoen står den spanske CNN-journalisten Michelle Figueroa, som ikke ante noe om anerkjennelsen fra Meghan og Harry. Hun var nemlig på ferie i Puerto Rico med null tilgang til Instagram.

– Jeg var sånn «jeg skrur av telefonen. Jeg skal være tilstede i øyeblikket», forteller hun til bladet People.

Da hun hadde funnet roen på ferie og skrudde på telefonen igjen, haglet gratulasjonene inn.

– Jeg kan ikke engang si hvem meldingen var fra, men det sto «gratulerer med at prinsen følger deg!» Og jeg ble sånn «hvilken prins?», forteller hun til bladet.

Nær dobling av følgertallet

Kontoen hadde fra før snaut 180.000 følgere, men i skrivende stund i januar har de nærmest doblet følgertallet hittil i januar, med hele 153.000 nye følgere. For å takke for oppmerksomheten har Figueroa sendt en melding til Harry og Meghan, som de ikke har besvart.

– Jeg sendte dem bare en hilsen, en direktemelding, som takk. Men jeg hørte aldri fra dem, og jeg tenkte å bare la det være. De er supertravle, sier hun.

Kanskje ikke så rart, for den siste tiden har vært travel for hertuginne Meghan og hertug Harry.

De har nylig valgt å tre ut av kongehuset, og som respons på det har dronningen strippet dem fullstendig for kongelige titler som «hans og hennes kongelige høyhet» og apanasje. I etterkant har Meghans far valgt å gå hardt ut mot datteren, men han har også innrømmet at han har løyet for datteren i forbindelse med paparazzi-bilder av ham.