Harry Potter-spill lanseres i løpet av uka

I 2016 tok Pokemon go verden med storm. Nå kommer et lignende spill, men denne gang inspirert av Harry Potter-universet.

Det har lenge vært snakk om at Niantic, selskapet bak Pokemon Go skulle lansere Harry Potter: Wizards Unite.

Så lang har spillet kun vært tilgjengelig for betatesting i New Zealand og Australia, men fredag 21. juni vil spillet bli lansert i USA og Storbritannia. Resten av verden vil få tilgang fortløpende.

Saken ble først omtalt på Tek.no.

Trollmenn og hekser: I spillet kan man avgi trylleformularer og kjempe mot andre spillere. Foto: (Niantic)

Utforsk verden som heks og trollmann

Spillet fungerer ganske likt som Pokemon Go ved at man følger kartet i spillet og finner ulike ting på veien. Spilleren vil kunne bruke trylleformularer til å både beskytte seg selv, og for å kjempe mot andre hekser og trollmenn i spillet.

Når man utforsker verden gjennom spillet vil man kunne treffe på kjente karakterer fra Harry Potter-universet og oppdage magiske gjenstander på veien. Det vil også være noe som heter «portkeys» som lar deg se inn i den magiske verden ved hjelp av mobilen. Man kan for eksempel besøke tryllestav-butikken Ollivander's.

Slik ser spillet ut på mobil. Foto: (Niantic/ Harrypotterwizardsunite.com)

I Wizards unite vil det være noe som heter festninger, som vil bli den magiske versjonen av en Pokemon Go-«gym». Der kan man kjempe mot andre spillere. Man kan også kjempe sammen med vennene sine. I tillegg kan man velge et magisk yrke, som for eksempel professor.

I tillegg til alt dette kan man brygge «potions» ved å finne ulike ingredienser mens man spiller.

Tror ikke det blir like populært som Pokemon Go

Youtuber Christoffer Mathisen, mest kjent som «Kattekryp» tror ikke spillet kommer tik å ta av slik Pokemon Go gjorde i 2016.

- Nå har denne formen for mobilspill blitt gjort tidligere. Dermed blir det nok ikke samme «hype» over Wizards Unite som Pokemon Go hadde, spår Youtuberen til Nettavisen. Han tester ofte nye spill på sin kanal for sine 66.000 abonnenter.

Mathisen tror grunnen til at Pokemon Go ble så populært, var fordi selv de som ikke var Pokemon-fans spilte spillet fordi det var noe helt nytt på markedet.

Spiller spill på Youtube: Her ser vi Mathisen i en video der han spiller spillet «GTA». Foto: (Christoffer Mathisen)

Selv ser Mathisen frem til et nytt mobilspill fra spillet Minecraft, som visstnok kommer snart. Likevel ønsker han å teste ut Wizards Unite når det blir tilgjengelig i Norge.

- Jeg kommer definitivt til å teste spillet og håper på flere konkurranser mot andre spillere, forteller Mathisen.

Han savnet flere konkurranser og muligheter til å spille med andre spillere i Pokemon Go, og nå håper han det blir flere muligheter for dette i Harry Potter spillet enn i forgjengeren.