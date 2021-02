«Harry Potter»-stjernen Rupert Grint har ikke sett filmene som gjorde ham verdenskjent

Grint spilte rollen som Ronny Wiltersen i de populære filmene.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Skuespiller Rupert Grint (32) er trolig best kjent fra de åtte verdenskjente «Harry Potter»-filmene, men fansen blir nok overrasket av å høre at stjernen ikke har sett alle filmene selv.

Grint spilte rollen som den folkekjære og sjarmerende bestevennen til Harry Potter, Ronny Wiltersen, i filmene 2001 til 2011.

Les også: Harald Rønneberg klinte til med Ane Dahl Torp på TV: – Ufattelig kleint

I et intervju med Variety kan stjernen imidlertid avsløre at han ikke har sett filmene selv, men at han nå mulig må begynne å se de når datteren blir eldre.

- Jeg har sikkert sett de første tre filmene på premierene, men etter det har jeg ikke sett noen. Men nå som jeg har en datter må jeg nok se dem sammen med henne, fortalte Grint i intervjuet.

Se Nettavisens intervju med Rupert Grint:

Les også: Ashton Kutcher tok feil av Netflix-suksess – trodde kona så på porno

Det var i mai i fjor at 32-åringen og kjæresten Georgia Groome (28) avslørte at de hadde blitt foreldre, og i november introduserte stjernen datteren til verden via Instagram.

«Hei Instagram... Bare 10 år for sent, men her er jeg. Grint på Instagram! Jeg er her for å introdusere Wednesday G. Grint. Vær forsiktige, Rupert.» skrev han under bildet.

Les også: Per Heimly går på veggen i «71 grader nord» – fant ekstra krefter i minnet av Ari Behn

Ikke på talefot

I starten av januar skrev en rekke amerikanske medier at stjerneparet Kim Kardashian (40) og rapperen Kanye West (43) skulle skilles etter seks år som ektepar.

Les også: Kim Kardashian observert uten giftering: – Hun har fått nok

Nå opplyser flere kilder til nettstedet E! Online at det skal være dårlig stemning mellom Kardashian og West.

– Kim og Kanye er fullstendig ferdige med hverandre, og de er ikke lenger på talefot, sier en kilde til nettstedet.

Les også: Kourtney Kardashian kobles til trommeslager: – Han er veldig sjarmert

Stjerneparet har de fire barna North, Saint, Chicago og Psalm sammen. Kilden sier videre at Kardashian prøver å holde seg sterk, og gå videre med livet sitt.

Verken Kardashian eller West har kommentert skilsmisseryktene offisielt, men ifølge E! har både realitystjernen og rapperen bestemt seg for å skilles.

– Kanye er også fullstendig ferdig med ekteskapet, sier en ytterligere kilde nettstedet har snakket med.

Les også: Fansen i harnisk etter Kylie Jenners ekstravagante fest: - Hun gir faen

Hyller datteren med tatovering

I september ble supermodell Gigi Hadid (25) og artist Zayn Malik (28) foreldre til sitt første barn sammen. Paret har til nå valgt å skjerme datteren fra rampelyset, men avslørte forrige måned at hun har fått navnet Khai.

Nå har modellen også sørget for at hun alltid har datteren med seg ved å tatovere navnet hennes på kroppen. I en video publisert av Vogue, viser supermodellen fram sin skjønnhetsrutine etter fødselen, der flere oppmerksomme fans oppdaget den nye tatoveringen til modellen.

Tatoveringen matcher kjæresten og barnefaren Zayn Maliks tatovering, som han hyllet datteren med tidligere i år, skriver People.

Les også: Dette falt Kine Olsen Vedelden for ved kjæresten Tom Hilde

Datterens navn er skrevet på arabisk, og modellen har fått den plassert på overarmen. Malik har sin på håndleddet.

Les også: – De siste årene har vært tøffe

Reklame Rekordlav pris på Northug-brillene