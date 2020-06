«Harry Potter»-stjernene tar avstand fra forfatterens uttalelser: – Uansvarlig

Kritikken hagler mot J.K. Rowling etter kjønnsuttalelser.

I helgen startet «Harry Potter»-forfatter J.K. Rowling (54) en diskusjon om definisjonen av kjønn.

Det hele startet med at forfatteren delte en artikkel med tittelen: «Å skape en mer lik verden etter Covid-19 for menstruerende mennesker». Rowling uttrykket forvirring rundt siste del av tittelen, «menstruerende mennesker», og ymtet frempå at ordet som burde blitt brukt er «kvinner».

Kraftige reaksjoner

54-åringens Twitter-innlegg fikk flere til å rase, og forfatteren ble blant annet beskyldt for å være transfobisk og respektløs. Dette førte til nok et innlegg fra J.K. Rowling:

«Hvis kjønn ikke er ekte, finnes ikke tiltrekning av samme kjønn. Hvis kjønn ikke er ekte, er realiteten til kvinner slettet globalt. Jeg kjenner og elsker transmennesker, men å slette konseptet kjønn fjerner mange menneskers mulighet til å diskutere livene sine på en meningsfull måte. Det er ikke hat å fortelle sannheten», lød det andre innlegget til Rowling.

Som nevnt var det flere som reagerte på utsagnene, og i sosiale medier har blant annet flere fans diskutert hvordan Rowlings syn påvirker deres forhold til hennes mange verk.

Flere av skuespillerne som forbindes med filmatiseringer av Rowlings bøker har også tatt til orde og delt sine tanker rundt temaet, og tidligere denne uken skrev Daniel Radcliffe (30), som spilte Harry Potter i filmene, i et essay på nettsiden til The Trevor Project at «transkvinner er kvinner».

– Alle påstander som ikke støtter opp om dette, undergraver identiteten og verdigheten til transpersoner. Ikke bare det, slike påstander er også imot alle råd som er gitt av profesjonelle med langt større kompetanse på dette området enn det både Jo (J.K. Rowling journ. anm.) og jeg besitter.

– Ser dere, respekterer dere og elsker dere

Onsdag tok også Emma Watson (30), som hadde rollen som Hermine Grang i «Harry Potter»-filmene, til Twitter for å formidle sin fulle støtte til transmennesker og transmiljøet.

«Transmennesker er det de sier at de er, og fortjener å leve livene sine uten å konstant bli spurt om eller fortalt at de ikke er den de sier at de er», skrev Watson i det første innlegget.

Videre fulgte hun opp med en klar beskjed:

«Jeg vil at trans-følgerne skal vite at jeg og så mange andre mennesker verden over ser dere, respekterer dere og elsker dere for den dere er».

– Uansvarlig

Også Eddie Redmayne (38), som har hovedrollen i «Fantastic Beasts», tar full avstand fra Rowlings utsagn noe som kom tydelig frem i en uttalelse han delte onsdag.

Eddie Redmayne er uenig i Rowlings kommentarer. Foto: NTB Scanpix

Rowling får heller ikke støtte fra Emma Watson. Foto: Gerard Julien (AFP)

– Som en som har jobbet med både J.K. Rowling og medlemmer av trans-samfunnet, ville jeg gjøre det klart hvor jeg står. Jeg er uenig i Jos kommentarer. Transkvinner er kvinner, transmenn er menn, og ikke-binære identiteter er gyldige, het det blant annet i uttalelsen, ifølge UsWeekly.

Evanna Lynch (28), som spilte Lulla Lunekjær i «Harry Potter»-filmene, skriver blant annet følgende på Twitter:

«Jeg er så lei meg over å se at mennesker føler seg forlatt av «Harry Potter»-samfunnet. Jeg synes det er uansvarlig å diskutere et såpass delikat tema på Twitter gjennom fragmenterte tanker, og jeg skulle ønske Jo ikke gjorde det».

Svarer på kritikken

Den massive bølgen av kritikk fikk onsdag kveld Rowling til å skrive et innlegg om hvorfor hun diskuterer temaet.

I innlegget skriver hun blant annet at hun i flere måneder har opplevd å få trusler, men at hun nekter å bøye seg for en bevegelse hun mener gjør skade ved å forsøke å slette «kvinne» som politisk og biologisk klasse.

– Jeg støtter modige kvinner og menn, homofile, streite, trans, som står opp for ytringsfrihet og tanker, og for rettighetene og sikkerheten til noen av de mest sårbare i samfunnet vårt: Unge, homofile barn, skjøre tenåringer og kvinner som er avhengige av og ønsker å beholde sine kjønnsrom, skriver hun.

JK Rowling står for det hun har sagt, og forklarer hvorfor i et lengre innlegg på sin hjemmeside. Foto: NTB Scanpix

I innlegget forteller Rowling også om et tidligere voldelig ekteskap og overgrep, men påpeker at hun ikke forteller om bakgrunnshistorien sin fordi hun søker sympati fra noen.

– Jeg har vært i offentlighetens øyne i over tjue år, og har aldri snakket offentlig om å overleve vold og seksuelt overgrep. Det er ikke fordi jeg skammer meg over at disse tingene skjedde med meg, men fordi de er traumatiske å gjenoppta og huske, skriver 54-åringen, og legger til:

– Jeg nevner ikke disse tingene nå for å få sympati, men i solidaritet med det store antallet kvinner som har historier som mine, og som har blitt beskyldt for å være intolerante etter å ha uttrykt bekymring rundt områder atskilt for forskjellige kjønn.