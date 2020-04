Harvard-studie: Vi bør holde sosial avstand til 2022

Sosial avstand bør opprettholdes over flere perioder helt inn i 2022 for å hindre overfylte sykehus, ifølge en studie fra Harvard-universitetet.

– Vi kan slå fast at et engangstiltak som sosial distansering trolig vil være utilstrekkelig for å holde forekomsten av SARS-CoV-2 innenfor kapasitets-begrensningene for kritisk medisinsk hjelp i USA.

Det sier studiens hovedforfatter, Stephen Kissler.

– Det som ser ut til å bli nødvendig når andre behandlingsformer ikke finnes, er å gjennomføre jevne perioder med sosial distansering, legger han til.

Svært lite sannsynlig at covid-19 dør ut av seg selv

Studien, basert på datasimuleringer av pandemiens utvikling, er publisert i tidsskriftet «Science» og setter som forutsetning at covid-19 kommer til å bli en sesongbasert sykdom.

Forskerne mener det er svært lite sannsynlig at smittede oppnår sterk nok immunitet og som varer lenge nok til at covid-19 dør ut av seg selv, i motsetning til sars-utbruddet i 2002 og 2003.

Å utvikle en vaksine er nødvendig, slår de fast.

En vaksine skiller seg ut

Det pågår nå et race om å finne vaksine mot koronaviruset. Ifølge Verdens Helseorganisasjon er hele 70 kandidater til vaksiner nå under utvikling for å potensielt kunne ta knekken på koronaviruset.

Det er økning på godt over hundre prosent siden sist registrering, den 20. mars.

Av de 70 vaksinene som nå er under utvikling, er det spesielt én kandidat som skiller seg ut.

Denne utvikles av det kinesiske selskapet CanSino Biological i samarbeid med Beijing Institute of Biotechnology. De er foreløpig i ledelsen med den eneste vaksinekandidaten som til nå er i fase to av tre.

Du kan lese mer om de tre fasene i utviklingen av en vaksine her.

FHI skeptiske til snarlig vaksine

Nylig meldte britiske forskere at de jobbet med en vaksine mot korona som kan være klar allerede i september 2020. Folkehelseinstituttet er imidlertid skeptiske.

– En vaksinekandidat kan nok være klar i september, men en vaksine til allmenn bruk i september høres i overkant optimistisk ut, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NRK.

Han peker på at vaksinekandidater først må testes ut i stor skala i utbruddsområder, og det må måles opp mot folk som ikke får vaksine for å kunne se hvem som kommer best ut av det.

– Dernest må man kunne skalere opp og produsere vaksiner i milliontall. Å lage slike vaksinefabrikker tar tid, understreker Berg.