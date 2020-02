Harvey Weinstein sitter i rullestol og er redd for å dø: Nå har ekskona funnet seg en ny kjendis-kjæreste

- Hvem vet hvor mange år han kan overleve i fengsel. Trolig ikke så mange.

NEW YORK (Nettavisen): Harvey Weinstein sitter i rullestol og er redd for å dø. Det opplyser hans advokat, Donna Rotunno, kort tid etter at Weinstein ble funnet skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt mot to kvinner i USA i 2006 og 2013.

Les også: Sex-avsløringer i Weinstein-saken: Forteller om trekantsex, golden showers og et deformert underliv

Her er Harvey Weinstein sammen med sin nå ekskone, Georgina Chapman på Oscar-utdelingen i 2017. Hun bestemte seg for å forlate sin ektemann, fem dager etter at saken eksploderte i mediene i 2017. Nå skal hun ha funnet kjærligheten på nytt. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Fraktet til sykehuset

Weinstens forsvarsadvokat, Donna Rotunno, sier i et eksklusivt intervju med Daily Mail at Weinstein er redd for at han nå må sitte resten av livet i fengselet.

Weinstein risikerer mellom fem og 25 års fengsel etter at han på mandag denne uken ble funnet skyldig. Selve straffeutmålingen finner sted 11 mars.

Her er Harvey Weinstein og hans forsvarsadvokat, Donna Rotunno, på vei inn i retten på Manhattan i februar i år. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Etter at kjennelsen kom på mandag, ble Weinstein arrestert. Men etter en natt i fengsel, ble Weinstein fraktet til sykehuset på grunn av hjerteproblemer og høyt blodtrykk.

- Han er 68 år gammel. Og selvsagt aksepterer han det som har skjedd, se hvor han er akkurat nå. Dette er reelt - med hans helse - hvem vet hvor mange år han kan overleve der inne. Trolig ikke så mange, sier advokaten intervjuet med Daily Mail.

Her er Georgina Chapman på The MET Gala i 2019. Foto: The Metropolitan Museum of Art, NYC

Fratatt gåstolen

Under rettssaken brukte Weinstein en gåstol til og fra retten. Denne har han nå blitt fratatt fordi den kan brukes som et våpen. Dermed er han nå avhengig av en rullestol, ifølge advokaten.

Advokaten Donna Rotunno opplyser også til avisen at de jobber med å få Weinstein løslatt i påvente av endelig domsavsigelse i saken. Advokaten forteller at Weinstein frykter at han aldri får forlate fengselet, fordi hans to yngre barn er avhengige av ham, opplyser advokaten.

Harvey Weinstein er funnet skyldig i å ha voldtatt skuespilleren Jessica Mann (bildet) på et hotellrom i 2013 og for å ha tvunget sin tidligere assistent Mimi Haley til sex i 2006. Foto: Johannes Eisele / AFP

Daily Mail skriver også at fengselsmyndighetene nå frykter at Weinstein vil ta sitt eget liv, slik den sextiltalte mangemilliardæren Jeffrey Epstein gjorde.

Les: - Jente (15) forsøkte å svømme fra «sex-øya» til Jeffrey Epstein

Man vurderer derfor å fengsel Weinstein i en privat seksjon i fengselet på Rikers Island i New York.

Her er ekskona til Harvey Weinstein, designeren Georgina Chapman, avbildet i februar 2017 på Vanity Fair Oscar Party i Beverly Hills. Foto: Evan Agostini (AP)

Mens Weinstein sitter fengslet, har ekskona Georgina Chapman (43) nå beveget seg over i et annet forhold. Georgina Chapman gikk fra Weinstein bare fem dager etter at Metoo-saken sprakk i 2017.

Ifølge Fox New fikk hun også med seg mellom 15-20 millioner dollar, eller 14 til 190 millioner norske kroner ut av ekteskapet. Hun fikk også full foreldrerett over barna, de to døtrene på ni og seks år.

Her er skuespilleren Adrien Brody fotografert i Tyskland 13. februar i år. Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Ifølge Daily Mail dater Georgina Chapman nå den kjente skuespilleren Adrien Brody. Brody har også spilt i to filmer fra selskapet Miramax, Hollywoodland (2005) og Jail Breakers (1994). Weinstein grunnla først Miramax Films sammen med broren Bob, før han skapte The Weinstein Company.

Her er de to fotografert sammen: