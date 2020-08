Håvard Lilleheie mener ADHD-diagnosen har satt ting i perspektiv.

I lørdagens episode av «En kveld hos Kloppen» på TV 2 er skuespiller og komiker Håvard Lilleheie (47), tv-profil Vegard Harm (24) og lege Kaveh Rashidi (37) middagsgjester hjemme hos Solveig Kloppen (49) i Tåsen Hageby i Oslo.

MIDDAG: Vegard Harm, Håvard Lilleheie og Kaveh Rashidi er lørdagens gjester i «En kveld hos Kloppen». Foto: TV 2

Førstnevnte har en lang karriere bak seg på tv-skjermen, og var sist å se i TV 2-suksessen «Kompani Lauritzen», der seerne til stadighet fikk bli vitne til en noe vimsete Lilleheie.

Rundt middagsbordet hos Kloppen forteller 47-åringen at han alltid har blitt preget av at hjernen hans ofte velger siste impuls – og at han dermed fort kan glemme bort alt annet.

I voksen alder har han fått en diagnose som forklarer mye av dette, sier han i programmet.

– Jeg har fått ADHD-diagnosen, sier han.

ADHD: Skuespiller og komiker Håvard Lilleheie sier mye har falt på plass etter at han ble diagnostisert. Foto: TV 2

– Setter ting litt mer i perspektiv

Ifølge Lilleheie har det å bli diagnostisert gitt mange svar.

– Det er allright, det. Det setter ting litt mer i perspektiv, at det er en grunn til at du er sånn og at noen ting er vanskelig, forteller 47-åringen åpenhjertig rundt bordet hos Kloppen.

Ifølge Norsk Helseinformatikk deles ADHD i to hovedtyper.

Mens den ene er uoppmerksomhet, er den andre hyperaktiv atferd og impulsivitet.

Hos voksne er et kjennetegn på ADHD ofte prioriteringsproblemer – det å starte og avslutte oppgaver. I mange tilfeller er man uorganisert, rastløs og lett å distrahere, ifølge NHI. Førstnevnte utfordring har Lilleheie og kjæresten, Randi Liodden (32), funnet en god løsning på.

De har nemlig bestilt navnelapper som festes på alt Lilleheie eier, slik at ting kommer til rette hvis det forsvinner.

ADHD: I «En kveld hos Kloppen» forteller Håvard Lilleheie åpenhjertig om hvorfor han ikke vil medisineres. Foto: TV 2

Vil ikke medisineres

Ifølge NHI kan medisiner lindre symptomer ved ADHD, men de helbreder ikke tilstanden.

Som behandling kan mange voksne ha nytte av å medisineres med metulfenidat, bedre kjent under navnene Ritalin, Equasym og Concerta her til lands. Det er den hyppigst brukte medisinen i behandlingen av ADHD i dag.

Lilleheie har imidlertid valgt å ikke medisineres.

– Jeg har sagt nei til medisiner, sier han i «En kveld hos Kloppen» og forklarer bakgrunnen for dette:

– Jeg tenker at jeg må bare funke som jeg er. Så jeg tror ikke jeg vil ha det. Da blir jeg noe annet.

Lilleheie er kjent med at Nettavisen omtaler saken, men har ikke hatt anledning til å bidra med ytterligere kommentarer.