Håver inn 5,4 milliarder på salg

Kylie Jenner selger halvparten av selskapet sitt til svimlende sum.

Kylie Jenner (22) står på Forbes liste som verdens yngste dollarmilliarder som har opparbeidet seg formuen på egen hånd, etter å ha slått Mark Zuckerberg. De skrev i mars at selskapet til den yngste av Kardashian/Jenner-søsknene var verdt minst 900 millioner dollar.

I tillegg til å være kjent gjennom TV-serien «Keeping up with the Kardashians» etablerte hun selskapet Kylie Cosmetics i 2015.

Også VG og Seher.no har omtalt saken.

Nå melder nettstedet Business off Fashion at Jenner har solgt halvparten av selskapet sitt til kosmetikk- og hudpleieselskapet Coty Inc, og at i avtalen er verdien på selskapet satt til nesten 1,2 milliarder dollar. Dermed skal Jenner få svimlende 600 millioner dollar - 5,4 milliarder kroner for salget.

Ifølge Fox Business vil selskapet skifte navn til Kylie Beauty etter salget, men Jenners vil fremdeles være selskapets ansikt utad.

- Vi er glade for å kunne ønske Kylie velkommen til vår organisasjon og familie, skal Cory-sjef Pierre Laubies ha sagt i en pressemelding.

- Ved å kombinere Kylies kreative visjon og enestående forbrukerinteresse med Cotys ekspertise og lederskap innen prestisjeprodukter er et spennende neste skritt i vår utvikling, sier han blant annet.