Havnet midt i foreldrenes konflikt: – Det rev familien vår fra hverandre

Kim Kardashian var bare 15 år gammel da foreldrene sto på hver sin side i en offentlig drapssak.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I juni 1994 ble Nicole Brown Simpson funnet myrdet i sitt eget hjem i Los Angeles i California.

Også hennes gode venn, Ronald Lyle Goldman, var drept.

Nicoles tidligere ektemann, O.J. Simpson (73), ble arrestert og tiltalt for drapet, men i rettssaken året etter ble han frikjent. I 2008 ble han imidlertid dømt til fengsel, men det for en annen straffesak - som omhandlet ran og kidnapping.

Les også: Robert Redford i sorg: Mistet sønnen

TILTALT FOR DRAP: O.J. Simpson ble arrestert og tiltalt etter at ekskona Nicole Brown Simpson ble funnet død. Han ble frikjent under rettssaken. Her er eksparet avbildet i 1993, året før Nicole døde. Foto: Paul Hurschmann (AP via NTB)

Da O.J. Simpson sto tiltalt for drapet på ekskona og Goldman, var Robert Kardashian - faren til Kardashian-søsknene og eksmannen til Kris Jenner (64), en av forsvarerne. Kardashian døde i 2003, 59 år gammel.

I et nytt intervju med David Letterman (73) forteller Kim Kardashian (40) hvordan rettssaken påvirket familien deres.

Det skriver blant andre kjendisnettstedet People.

Barna havnet i midten

For mens Robert naturligvis støttet kameraten O.J. Simpson, sto kona Kris Jenner på den andre siden med familien til Nicole Brown Simpson. Med andre ord ble familiedynamikken kraftig påvirket i tiden under rettssaken.

Kris og Robert var for øvrig skilt på tidspunktet, men likevel havnet barna i midten av det hele.

Les også: Carole Baskin er biseksuell: – Kunne like gjerne vært gift med en kvinne

UENIGE: Kris Jenner og Robert Kardashian sto på hver sin side under rettssaken. Foto: NTB

– Mamma var ekstremt tydelig på følelsene sine. Hun mente venninnen hennes hadde blitt drept av ham, og det var veldig traumatiserende for henne. Så dro vi barna til pappa, og der var situasjonen en helt annen, minnes Kim Kardashian.

Realitystjernen legger til at hun og søsknene ikke visste hva de skulle tro, da de ikke ville såre en av foreldrene.

– Det rev familien vår fra hverandre, forteller 40-åringen.

Les også: Julia tar til tårene etter «Luksusfellen»-ekspertenes strenge beskjed

Blokkerte moren etter lekkasje

Da Emma Roberts (29) i begynnelsen av september delte den hyggelige nyheten om at hun er gravid, var hun egentlig ikke helt klar for å fortelle det til offentligheten.

Det røper hun i et videointervju med Jimmy Kimmel (52), gjengitt av Vanity Fair.

Skuespilleren hadde nemlig planer om å holde graviditeten skjult, men det klarte ikke moren hennes å få med seg.

– Det du må skjønne om moren min, er at hun ikke eier en pc. Og for tre år siden hadde hun en veldig gammel telefon, så jeg kjøpte en iPhone til henne på morsdagen så vi kunne sende meldinger og snakke sammen på FaceTime. Det var så hyggelig, men også det verste jeg har gjort, sier 29-åringen.

Les også: Matthew McConaughey: – Pappa døde da han nådde klimaks

Moren skaffet seg nemlig relativt raskt Instagram, og følgerskaren vokste raskt. Da ryktene om graviditeten begynte å svirre, fikk Emma flere gratulasjonsmeldinger, og svarte «tusen takk». Med det bekreftet hun at hun var gravid.

Da Emma omsider fikk tak i moren sin fortalte hun at hun trodde nyheten allerede var ute, og selv om de lo litt av det ble det også en liten krangel mellom dem. Faktisk blokkerte skuespilleren moren sin i sosiale medier etter «lekkasjen».

– Jeg har vært i en Instagram-krig med moren min jeg aldri så komme. Det blir en god historie å fortelle babyen, ler hun.