Hayden Panettiere ble plutselig borte. Nå er hun tilbake – nesten ugjenkjennelig

Heroes-stjerna dukket opp med helt nytt utseende.

Den ellers så sosiale medier-aktive skuespilleren Hayden Panettiere har gått under jorden på sosiale medier helt siden februar.

Dukket opp som skrekkfilm-figur - spekulasjonene herjer

Nå har imidlertid Heroes-skuespilleren dukket opp på nett igjen. Comebacket gjør hun på Twitter med en helt ny sveis:

At sveisen er helt uvanlig for henne er imidlertid ikke sant. Hun har nemlig hatt den tidligere, da hun spilte karakteren Kirby i «Skrik 4».

– Kanaliserer min indre Kirby, skriver hun til bildet og avslører at det er den New York-baserte frisørsalongen Anthony Leonard som står for klippen.

At Hayden endelig er tilbake i sosiale medier, både gleder og sjokkerer fansen.

Under innlegget er det også fullt av fans som spekulerer i om dette kan bety at Panettiere og rollekarakteren Kirby dukker opp i «Skrik 5».

– Legende! Kirby lever. Vi visste det, skriver en bruker under innlegget.

– Kirby døde aldri i «Skrik 4» for vi så aldri at det skjedde, vær så snill dukk opp i «Skrik 5», skriver en fan på Twitter.

Slik så Panettiere ut med tilnærmet lik sveis i 2010, da hun filmet «Skrik 4». Foto: AP Photo/Peter Kramer)

I november ble det kjent at skrekkfilmen skal returnere i en eller annen form, men at det ennå er usikkert om den vil få navnet «Skrik 5».

– Hadde lyst på en radikal endring

Frisøren til Hayden Panettiere har dog uttalt at den nye frisyren er et resultat av at Hayden ville gjøre noe helt nytt.

– Hayden hadde lyst på en radikal endring, så i går gikk vi for det. Det er en moderne versjon av en klassisk pixie-stil, med litt mer spiss. Fargen er sølv, ikke grå. Tidligere har hun gått for supersexy blondt, forteller frisør Leonard Zagami til nettstedet E!.

Anklager om voldelig forhold

Siden Panettieres pause i sosiale medier har det skjedd ett og annet i livet hennes.

Kjæresten Brian Hickerson ble i våres anholdt av politiet. I amerikanske medier gikk spekulasjoner om vold i hjemmet.

Ved en tidligere anledning skal også politiet ha blitt tilkalt i forbindelse med en voldssak, den gang fordi Hickerson angivelig skal ha jaktet faren rundt i huset med en Gatorade-flaske, mens Panettiere var tilstede.

Hickerson skal senere ha blitt siktet for vold i hjemmet, men betalte kausjonen og fikk beskjed om å holde seg unna Panettiere. Likevel bekreftet hun til TMZ i november at det ikke hadde vært noen problemer mellom de to.

– Det er som når du kjefter på hunden din. Alt er helt i orden. Det var aldri noe, fortalte hun til TMZ i november.

Forlot forloveden etter ni år

Hayden Panettiere var tidligere forlovet med den ungarske, tidligere tungvektsbokseren Wladimir Klitschko.

Paret, som har datteren Kaya sammen, besøkte blant annet Norge i 2016, i forbindelse med Cecilia Brækhus' første kamp på norsk jord.

Bokselegenden Vladimir Klytsjko med sin daværende kjæreste Hayden Panettiere på den historiske VM-kampen i Norge i 2016. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bruddet ble kjent i 2018 etter et ni år langt forhold, men det ble aldri bekreftet før Hayden ble fotografert hånd i hånd med hennes nåværende kjæreste, Brian.