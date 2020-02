HBO Max bekrefter: Gjensyn med gjengen fra «Friends»

Alle skuespillerne fra TV-suksessen samles for en spesialepisode.

LOS ANGELES (Nettavisen): HBO Max har sikret seg strømmerettighetene til «Friends», og markerer det med en spesialepisode, bekrefter kanalen fredag.

Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow og Matt LeBlanc vil alle medvirke i episoden, som skal spilles inn i samme studio som det ikoniske programmet ble spilt inn på 90- og 2000-tallet.

HBO Max opplyser at det er snakk om en «unscripted» episode, altså uten manus. Det er dermed lite som tyder på at skuespillerne går tilbake i sine gamle roller. Mest sannsynlig vil episoden gå ut på at skuespillerne snakker om den enorme TV-suksessen.

Les også: Jennifer Aniston feirer bursdag med rykende fersk forside

HBO Max betalte hele 425 millioner, over 3,9 milliarder kroner, for rettighetene til «Friends», og hoster også opp en solid sum for spesialepisoden. Skuespillerne får mellom 25 og 35 millioner kroner hver for å stille opp, ifølge Deadline.

- Jeg antar man kan kalle denne «Den der de all samles igjen» sier innholdssjef i HBO Max Kevin Reilly i pressemeldingen, og spiller da på den velkjente måten hver «Friends»-episode ble navngitt.

Les også: Forfatter av ny «Friends»-bok: - Jennifer Aniston ble bedt om å gå ned 13 kilo for å lykkes i Hollywood

Spesialepisoden vil bli tilgjengelig for abonnenter når HBO Max lanseres i mai, sammen med alle de andre 236 «Friends»-episodene.

Jennifer Aniston er blant skuespillerne som har delt nyheten på Instagram.