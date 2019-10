HBO Nordic øker prisen i Norge

Prisen stiger med ti prosent i Norge.

Mandag kveld informerer HBO Nordic sine kunder i Norge at prisen på månedsabonnement vil øke.

Prisen går fra 99 kroner til 109 kroner i måneden, en økning på drøyt ti prosent.

HBO Nordic oppgir at grunnen til prisøkningen er at selskapet trapper opp produksjon av serier for å kunne tilby «flere amerikanske HBO-produksjoner som «Watchmen» og «Chernobyl», så vel som en rekke lokalt produserte HBO-serier som «Beforeigners» og «Gösta» i de kommende månedene».

– Vi har opplevd en økt etterspørsel etter TV-serier av høy kvalitet, på nivået vi er kjent for. Derfor har vi økt produksjonen av originalt innhold betydelig, både i USA og lokalt i Norge og Norden. Vi har justert prisen i henhold til disse investeringene, sier pressekontakt Celine Ryel i HBO Nordic til Nettavisen.

Prisøkningen kommer rett før to nye konkurrenter kommer på banen – Disney+ og AppleTV+.

Begge konkurrentene legger seg langt under i pris. I Norge blir prisen for Apple TV+ 59 kroner i måneden. Tjenesten blir tilgjengelig fra 1. november.

Den endelige prisen på Disney+ er ikke annonsert ennå, men prisen i dollar tilsvarer om lag 65 kroner. Lanseringsdatoen for Disney+ i Norge er ikke offentliggjort. I USA blir tjenesten tilgjengelig fra 12. november 2019.

Saken oppdateres.