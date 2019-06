Heftig møte

Hip-hop møter krautrock, metall og frijazz. Der har du Anguish i et nøtteskall og du verden for et møte det har blitt.

Hva skjer når man samler sentrale skikkelser fra det New Jersey-baserte eksperimentelle hip-hop bandet Dälek, den svenske frijazzgruppa Fire!Orchestra og det tyske krautrockbandet Faust? Da bør man skaffe seg tilgang til Angusih snarest mulig - dette er nemlig et herlig møte i en rekke grenseland.

Høres dette ut som et merkelig møte? I teorien kanskje, men rapperen Will Brooks og gitaristen/tangentisten Mike Mare fra Dälek, tenorsaksofonist Matrs Gustafsson og trommeslager Andreas Werliin fra Fire! Orchestra og tangentist Hans Joachim Irmler fra det legandariske krautrockbandet Faust med røtter helt tilbake til 70-tallet, har i diverse sammenhenger kjent hverandre lenge og har ønska å se hva som skjedde når de kom sammen. Og det skjedde en hel del i løpet av noen få dager i Faust sitt studio i Tyskland.

Anguish kan blant annet bety angst eller vonde følelser på norsk. Det skjer ikke hos meg, men herrene sparer så avgjort ikke på noe som helst i dette heftige møtet. Alle tar med seg ingredienser fra sine univers og setter det sammen til noe som ikke likner på noe annet. Noe er ferdigkomponert, mens noe blei skapt der og da i studio.

At det er enorme doser med empati og musikalsk og personlig kjemi ute og går her, skinner tydelig gjennom. Alle synes åpenbart det er spennende å møte de andre på like premisser og med de personlige relasjonene i banken, så lå mye til rette for at dette skulle bli vellykka til tross for at de altså kommer fra forskjellige musikalske univers, men kanskje ikke?

Anguish har mye å fortelle både hverandre og ikke minst oss i ei tid der mye står på hodet og der egoismen og brune tendenser får stadig sterkere fotfeste. Vi trenger musikk og tekster akkurat nå som kan gjøre noe med dette, sier Mats Gustafsson. Han har så evig rett og Anguish kan være med å gjøre en forskjell.

