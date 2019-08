Heidi Klum får massiv kritikk for lettkledd sommerbilde: - Alt jeg ser er en midlivskrise

Mens Heidi Klum blir kritisert for å være «for gammel» til å vise litt kropp på Instagram, får Lene Nystrøm ros for å gå tilbake til ungdomstiden.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Aqua-Lene skaper overskrifter i danske Se og hør med et bilde av seg selv som ungdom.

«The youngster me,» skriver Nystrøm på Instagram.

Følgerne er begeistret, og én dansk mann skriver blant annet følgende:

«Norsk styrke. Rett fra fjellene.»

Danske Se og hør kjører imidlertid overskriften «Lene Nystrøm i vill forvandling», men er det egentlig det?

Vi slenger på et par andre bilder av artisten her - så kan jo dere bedømme. Selv synes vi at unge Nystrøm er relativt lik den dama vi ser i dag.

Får kritikk for sommerbilde

En annen dame som har fått mye oppmerksomhet for en av sine siste Instagram-bilder, er den tyske supermodellen Heidi Klum (46).

Klum giftet seg nylig med gitaristen Tom Kaulitz - i all hemmelighet. På instagram har hun delt en rekke bilder der hun stolt viser frem gifteringen, til stor begeistring fra følgerne sine.

Men da supermodellen delte et friskt sommerbilde fra bryllupsreisen i Italia, var ikke tilbakemeldingene like positive.

«Alt jeg ser er VANN,» skrev Klum til et bilde av seg selv i sola, med strandhår i vinden og et håndkle rundt livet. Bildet er likt av nærmere 450.000 mennesker, og ble først omtalt av Seher.no.

Problemet er, ifølge enkelte følgere, imidlertid at man ser litt av brystvorten til Klum, noe enkelte mener er upassende.

Klum, som har tre barn mellom ni og femten år, blir både «aldersshamet» for bildet - i tillegg til at hun får beskjed om at dette sikkert ikke er bra for barna hennes.

Det er heller ikke snakk om rent få kommentarer, det er faktisk ganske mange som går hardt ut mot modellen:

«ALT jeg ser er en midtlivskrise,» skriver en.

«Måtte du gå så langt? Du har barn.» skriver en annen.

«Jeg beklager, men dette kan jeg absolutt ikke forstå. Denne kvinnen fremstår som billig. (...) Kvinnen har barn og er nygift, og så presenterer hun seg slik på internett. Jeg ville vært veldig flau. Uansett hvor bra hun ser ut for alderen sin».

«Du er ikke bare en kvinne, du er også mamma. Jeg vet ikke om dette er så bra for dine tenåringsbarn. Hva er hensikten med dette?»

«Tenker du selv på hvor pinlig oppførselen er for barna dine? Jeg tenker på mobbing og klassekamerater».

Andre tar supermodellen i forsvar.

«Tenk at folk blir så provosert av brystvorter. Wow. Så fryktelig uanstendig. Dere må slappe av og slutte å lage en stor greie ut av kvinnekroppen. Ferdig snakka,» skriver en.

«Jeg tenker vel at jeg har gjort noe riktig hvis jeg kan poste et slikt bilde av meg selv som 46-åring,» skriver en annen.

«Hva får dere til å bestemme hva hun kan og ikke kan legge ut? Hun er en voksen kvinne som omfavner kroppen sin, så hva hun legger ut er hennes valg - og det har hun all rett til å ha. LA KVINNER VÆRE!»





Viser frem musklene

Joseph Baena, (21) Arnold Sxhwarzeneggers sønn, får også oppmerksomhet for å vise frem kroppen sin på Instagram.

Baena får imidlerid skryt fra følgerne sine, etter å ha delt et nytt bilde fra treningsstudio med følgende tekst:

«Alltid glad for å se fremgang,» skriver Baena.