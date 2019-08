Heidi Klum giftet seg i all hemmelighet

Supermodellen skal ha giftet seg med gitaristen Tom Kaulitz på en luksusyacht i helga.

I desember i fjor overrasket supermodellen Heidi Klum (46) fansen med et innlegg på Instagram der hun røpet at hun hadde blitt forlovet med sin kjæreste gjennom to år, gitaristen i rockebandet Tokio Hotel, Tom Kaulitz (29).

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant People, Daily Mail og The Sun skal duoen nå ha giftet seg.

Etter bilder å dømme, som The Sun blant annet har publisert, ser det ut til at bryllupet fant sted på en luksusyacht denne helgen.

Iført en hvit, fotsid bryllupskjole med langt slør, strålte den 46 år gamle firebarnsmoren.

Ifølge Daily Mail var alle barna til Klum til stede, samt tvillingbroren til Kaulitz, Bill.

Tom Kaulitz, på sin side, hadde på seg en grønn blazer til et par hvite bukser. Ifølge de utenlandske mediene varte bryllupsfesten gjennom hele natten.

FORELSKET: Tom Kaulitz og Heidi Klum avbildet i Los Angeles tidligere i år. Foto: NTB Scanpix

- Giftet seg for andre gang

Dette er imidlertid ikke første gang Klum og Kaulitz har gitt hverandre sitt ja. Ifølge TMZ skal nemlig paret allerede ha giftet seg i februar - spontant rett før de nøt en bedre middag i Beverly Hills.

Paret bekreftet imidlertid ikke giftermålet den gang.

Det var i mars i fjor de aller første romanseryktene mellom turtelduene startet, etter at de ble observert kysse under en den amerikanske versjonen av «Norske talenter», der Klum jobber som dommer.

To måneder senere bekreftet de forholdet da de dukket opp på den røde løperen under amfAR i Cannes. Siden den gang har ikke turtelduene lagt lokk på kjærligheten. På Instagram deler de stadig kjærlighetserklæringer til hverandre.

Flere forhold

Til tross for at kjærligheten mellom Klum og Kaulitz ser ut til å blomstre i dag, er ikke dette Klums sitt første ekteskap.

I 1997 giftet hun seg med skuespiller Ric Pipino. Fem år senere tok imidlertid ekteskapet slutt.

Tre år senere gikk hun ned kirkegulvet for andre gang, da hun giftet seg med sangeren og låtskriveren Seal (56). De to var gift i over ni år, og fikk barna Helene (15), Lou (9), Johan (12), Taiwo (12) og Henry (14) sammen.