Heidi Klum viser fram magen – nå koker det i tyske medier

Modellens spøk etter middagen tolkes fritt både av fansen og tyske medier.

Sommervær kombinert med hjemmeisolasjon gjør at det kanskje frister å spise litt ekstra godt.

Det samme gjelder også supermodellen Heidi Klum (46), som sammen ektemannen Tom Kaulitz (30) usjenert viser frem magen på et bilde på Instagram, i selskap av Toms bror og frontsanger i «Tokio Hotel», Bill Kaulitz.

– Jeg er mett, skriver modellen spøkefullt til bildet, men akkurat den bildeteksten er det er det nok en del fans som har klart, eller kanskje valgt, å overse.

I kommentarfeltet hagler nemlig spørsmålene om den 46-årige modellen venter barn. Ikke nok med det - også diverse tyske medier har hoppet på ryktet og melder at Heidi nå er gravid.

Men det spørs om fansen skal begynne å glede seg til en baby for paret. Klum, som har fire barn fra tidligere ekteskap, annonserte allerede tilbake i 2013 at det var nok med barn for hennes del.

Kris Jenners kommentar hylles

Chrissy Teigen har, om mulig, vært mer aktiv i sosiale medier i korona-tiden enn noensinne.

Nå har hun delt en kåring hvor People Magazine har satt henne og moren Vilailuck «Pepper» Teigen på en liste over verdens peneste mødre og døtre.

I sin sedvanlige morsomme tone skriver Chrissy.

– Gratulerer til @pepperthai2 og hvem enn agenten din er, skriver Chrissy til oppdateringen.

Da dukker en spøkefull Kris Jenner opp i kommentarfeltet med følgende kommentar:

– Pepper, VENNLIGST ikke si det til henne, tøyser Jenner.

Og skulle det være sant, så tipper vi at Kris Jenner får sine ti prosent.

Kattedame

Taylor Swift har aldri lagt skjul på at hun er litt av en crazy cat lady, og nå deler hun et bilde av katten hun har kalt opp etter en karakter i serien «Lov og orden», nemlig Olivia Benson.

Hvis ikke dette er den mest avslappede katten du har sett i dag, så vet ikke vi.

– Kaptein Olivia Benson utenfor tjeneste, skriver hun til bildet.

Fra før av har sangdronningen også en katt oppkalt etter Meredith Grey i «Grey's Anatomy» og la oss ikke glemme Benjamin Button, også oppkalt etter filmen med samme navn, som hun har fortalt at hun adopterte på settet til musikkvideoen «ME!».

Deler sjeldent bilde av skøyeraktige prins Louis

Kate Middleton har nok en gang tredd inn i rollen som fotograf. Anledningen er sønnen, prins Louis' toårsdag denne uken.

Bildet viser den lille prinsen med regnbuemaling på hendene. Som så mange andre barn i hele Storbritannia, har også Louis håndmalt et bilde til ære for det britiske helsevesenet, NHS.

Prinsen figurerer ikke like mye i pressen og på bilder som eldstebror George og søsteren Charlotte, nettopp fordi han grunnet sin unge alder ikke har særlig mange engasjement som kongelig - ennå.

I britiske medier er det spesielt to ting ved bildet som pressen biter seg merke i.

Det ene er at til tross for at toåringen har hendene fulle av maling, ser den blå og hvitrutete skjorta like plettfri ut (typisk kongelig, eller hva), til tross for at han på ett av bildene smører maling i ansiktet.

Det bildet har hertugparet delt i et eget innlegg med tittelen «Instagram vs virkelighet», som også viser at selv de mest kongelige barna også er som barn flest.

Den lille skøyerprinsen blir også sammenlignet med sin mor, hertuginne Kate, fordi barnebildene av henne ligner svært mye på disse bildene av lilleprinsen.

Også bestefar Charles, som tidligere fortalte at han hadde fått koronaviruset, har gratulert barnebarnet på sin Instagram, ved å dele et bilde som antageligvis ble knipset før koronakrisen.