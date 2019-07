Helen Wood ber om unnskyldning etter trekantdrama

- Jeg skjønner at hun er en mor som ønsker å være sammen med familien sin, sier Helen Woods om hvorfor Coleen Rooney har valgt å stå ved ektemannens side.

Det var i 2010 den tidligere eskortepiken Helen Wood (32) og fotballspilleren Wayne Rooney (33) skapte store overskrifter etter en fuktig natt på byen i Manchester.

For mens kona Coleen Rooney (33) gikk hjemme, gravid med deres første barn, skal Wayne Rooney ha betalt over 1000 pund for en kveld med eskortepikene Helen Woods og Jennifer Thompson.

Historien er blitt fortalt en rekke ganger, og skandalen har satt dype spor for Rooney og kona. Nå ber imidlertid Helen Woods om unnskyldning.

- Jeg er blitt voksen

Det er i et intervju med Sunday People, gjengitt av The Sun, at Wood uttaler seg om saken nok en gang.

- Jeg pleide å ha en ganske aggresiv holdning til situasjonen. Jeg pleide å si: «Hvis hun ønsker å fortsatt bli hos ham så er det hennes egen feil», men nå er jeg blitt eldre og skjønner at hun er en mor som ønsker å være sammen med familien sin. La hun være i fred, sier hun.

- Jeg beklager overfor Coleen. Hun fortjente ikke dette, legger hun til.

Foreløpig har verken Wayne eller Coleen Rooney kommentert Helen Woods beklagelse.

Ga ut bok

Det er som nevnt ikke første gang den tidligere eskortepiken tar bladet fra munnen om en av fotballhistoriens største skandaler.

Tidligere i år ga hun ut boken «A Man's World», hvor hun forteller om livet fra å være eskortepike for rike og kjente menn, til å være en enslig mor i en forstad i England.

I et intervju i forkant av boklanseringen avslørte hun svært såre detaljer fra den etter hvert så velomtalte natten i 2010.

- Jeg glemmer aldri ansiktsuttrykket til Wayne da vi lå i sengen. Ansiktet hans var blekt og han var nær ved å gråte. Han fortalte at han skulle bli far og jeg spurte om det gikk bra og da svarte han «Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde dette», fortalte hun til Mail Online i april.

Viste eksortepiken ultralydbilde

Overfor nettsteder beskrev Wood hvordan Rooney med tårefylte øyne viste henne ultralydbildet i samme hotellrom hvor de nettopp skal ha hatt sex.

Deretter skal fotballstjernen ha kommet med en advarsel til eskortepikene.

- Han ba meg ikke fortelle om det til noen, hvis ikke ville jeg bli såret. Jeg fortalte ham at han ikke burde snakke til meg på den måten, at det ikke bare var han som har ting å skjule. Han fortalte så at Coleen var gravid. Jeg fortalte ham at jeg hadde en sønn og at treffet vårt ikke kunne komme ut, fortalte hun.

..Men det skjedde som kjent ikke.



Jennifer Thompson, den andre eskorten, skal ha bedyret allerede der og da at hun kom til å selge historien til mediene.

Over hele landet satte briter morgenteen i halsen da Thompson sto frem i pressen og fortalte hvordan de to eskortepikene møtte den daværende United-stjernen Rooney på en nattklubb i Manchester, for så å bli med på fest med celebriteter som Rio Ferdinand og Christiano Ronaldo.