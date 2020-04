Helene Olafsen åpner opp om depresjon: – Jeg fant måter å skade meg selv på

– Det er tungt for Jørgen å dra meg opp på de dagene, sier Helene Olafsen.

Etter at den tidligere snowboardprofilen Helene Olafsen (30) for alvor ble kjent for det norske folk da hun danset seg til topps i «Skal vi danse» i 2017, har hun smittet en hel nasjon med det brede smilet sitt.

Siden den gang har hun spredt glede via sine kontoer i sosiale medier, og finner stadig på noe sprell med sin medprogramleder Stian Blipp (30) i talkshowet «Senkveld», som de leder sammen i beste sendetid på TV 2.

Men livet kan også være tungt og mørk til tider, selv for den blide 30-åringen. Denne uken gjester hun podkasten til Ida Fladen (34), «Ida med hjerte i hånden», hvor hun åpenhjertig forteller om de dagene hvor hun synes det er tung å stå opp.

Åpner opp om depresjon

I podkasten kommer Olafsen med overraskende personlige detaljer om blant annet depresjon og destruktive tanker.

Hun forteller blant annet at hun gikk gjennom en tung depresjon i 2011.

– Det var som en stor, sort hund som var der å skygget for solen. Noen dager kunne den ta mer eller mindre plass, men den var der alltid. Jeg tillot ikke meg selv å være glad, og jeg tillot ikke meg selv å føle noe som helst. Jeg fant måter å skade meg selv på, forteller Olafsen i podkasten og understreker at det ikke handlet om fysisk skade, men skade på det mer psykiske plan.

Det er i dag ni år siden Olafsens depresjon var som verst, men i podkasten forteller hun at hun fortsatt har dager som er litt mørkere enn andre.

Sliter fortsatt

– Det er tungt for Jørgen å dra meg opp på de dagene det er ekstra tungt, forteller Olafsen.

Det trenger nødvendigvis ikke å skyldes alvorlige ting som drar henne ned, men forteller at det kan være alt fra en dag med mange møter til andre ting som påvirker henne negativt. Men aldri så langt som der hun var for ni år siden.

– Jeg lærte veldig mye av det, og jeg er glad for at jeg har vært der nede. Nå kjenner jeg igjen tegnene og vet når jeg må skjerpe meg litt, forteller hun til Fladen.

Hyller kjæresten

Det som imidlertid fortsatt henger igjen, er måten Olafsen ser på seg selv på. Hvis ting går galt skylder hun alltid på seg selv og klandrer seg selv for hvordan ting utarter seg.

Etter at hun møtte forloveden Jørgen Nilsen, da de to deltok og vant «Skal vi danse» sammen i 2017, har ting blitt mye bedre.

– Jeg har mer eller mindre kommet meg ut av det. Jørgen er svaret på det, sier hun.

Helene Olafsen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Ble foreldre for første gang

I løpet av de tre siste årene har kjærligheten mellom Olafsen og Nilsen utviklet seg i et raskt tempo.

Et år etter at det ble kjent at de to var et par, gikk Nilsen ned på kne å fridde. Han fikk et rungende ja, og noen måneder senere kjøpte de sitt aller første hus sammen.

Tidligere denne måneden kom også den gledelige nyheten om at paret opplevde å bli foreldre for første gang.

– Velkommen til verden, lille Louie. Heldige deg, som har fått verdens tøffeste mamma. Jeg er så stolt av dere begge to, skrev Nilsen til et bilde av Olafsen og deres nyfødte familiemedlem på Instagram.