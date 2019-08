Helene Olafsen flyttet hjem på pikerommet: - Det er en prøvelse

Tidligere i år kjøpte Helene Olafsen og kjæresten Jørgen Nilsen bolig sammen. Nå har de flyttet hjem til mor og far.

I sommer kunne «Senkveld»-programleder Helene Olafsen (29) og kjæresten, «Skal vi danse»-proffdanser Jørgen Nilsen (28), avsløre at de hadde kjøpte sitt aller første hus sammen.

- Det er et koselig, gammelt hus på Nordstrand som vi skal leve lenge i og aldri flytte fra. Her skal vi bo livet ut, fortalte Olafsen med stor iver til Nettavisen under Elle-festen i juni.

Men selv om kontrakter er signert, har paret fortsatt ikke fått flyttet inn i boligdrømmen ennå.

Flyttet hjem

Det var i 2012 at Olafsen flyttet hjemmefra for første gang. De siste fem årene har 29-åring bodd på Sagene i Oslo, men nå har hun flyttet hjem igjen til barndomshjemmet på Oppegård.

- Vi flytter ikke inn i huset før i september, så nå bor jeg og Jørgen på pikerommet hjemme hos mamma pappa, forteller Olafsen til Nettavisen under TV 2s høstlansering torsdag.

KLAR FOR FEST: Helene Olafsen på rød løper til middagen på TV 2s høstlansering torsdag kveld. Foto: Marit Hommedal (NTB Scanpix)

Helt siden 1. juli har kjæresteparet levd tett sammen med resten av familien Olafsen.

- Det har vært en prøvelse, innrømmer hun.

Se hele klippet øverst i saken!

Spontankjøp

Ifølge Olafsen var kjøpet av huset på Nordstrand nokså spontant.

- Vi så annonsen på 17. mai, og så kjøpte vi uken etter. Det gikk ganske fort, sa hun til Nettavisen i juni, og la ikke skjul på at kjøpet av boligen er et stort stegg inn i voksenlivet.

- Er det der dere har planer om å stifte familie etter hvert?

- Ja, det er nok det. Vi har ikke planlagt noe barn ennå. Vi har bare vært sammen i snart ett år, så vi får se, uttalte hun.

At det ikke er blitt tid til planlegging av en eventuell familieforøkelse, er kanskje ikke så rart. Det siste året har vært svært travelt for den forelskede duoen.

Olafsen som på sin side har vært travelt opptatt med ny programlederjobb i «Senkveld», mens Nilsen har vært opptatt med både «Skal vi danse»-innspilling og studentlivet.

Snart er Helene Olafsen tilbake med en ny sesong av «Senkveld» sammen med medprogramlederen Stian Blipp. Det gleder hun seg veldig til.

- Jeg gleder meg så fælt. Nå er det nok med sommerferie, så nå blir det godt å sette i gang igjen, fortalte hun torsdag kveld.