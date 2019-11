Helene Olafsen forlovet - delte nyheten på Instagram

Først kom babynyheten - nå er hun forlovet med «Skal vi danse»-kjæresten.

– Resten av livet, minst, skriver Helene Olafsen til gladnyheten som hun deler i sosiale medier fredag ettermiddag.

Nå venter altså både baby og bryllup for «Senkveld»-programleder Helene og proffdanser i «Skal vi danse», Jørgen Nilsen.

Forlovelse to år etter «Skal vi danse»-romansen

Paret har vært sammen et drøyt år, etter at de møttes under «Skal vi danse» i 2017, hvor de var partnere. Jørgen og Helene endte med å vinne 2017-sesongen av danseprogrammet, men også hverandres hjerter.

BLE ET PAR ETTER DANSINGEN: Helene Olafsen og Jørgen Nilsen i fjorårsutgaven av «Skal vi danse» Foto: NTB SCanpix

Nyheten om forlovelsen dukker opp tre måneder etter at hun selv kunngjorde på «Senkveld» at hun var gravid.

Det skjedde som en overraskelse til programledermakker Stian Blipp under sesongpremieren av talkshowet.

– Det er noe jeg har glemt å fortelle deg, fortalte Olafsen til Blipp.

– Jeg er gravid, fortsatte hun til stor jubel fra salen og en sjokkert medprogramleder.

I salen satt den vordende ektemannen og barnefaren.

– Hun blir en helt fantastisk mamma, så jeg gleder meg veldig til å se henne i den rollen, fortalte en forelsket Jørgen Nilsen til Nettavisen da.

Jørgen er for tiden fullt opptatt med «Skal vi danse», hvor han er partneren til Jørgine «Funkygine». Der er de ett av fire par som denne helgen skal kjempe i kvartfinalen av konkurransen.

Bodde på pikerommet

Da Nettavisen snakket med Helene Olafsen under TV 2s høstlansering tidligere i høst hadde hun ennå ikke sluppet babynyheten og en forlovelse var det ikke prat om.

Det hun var mest opptatt av, var at paret måtte bo hjemme i pikerommet i hjemmet til foreldrene hennes.

Nå er imidlertid paret på plass i sin nyinnkjøpte bolig og kan planlegge bryllupet og glede seg til familieforøkelsen.