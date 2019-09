Helene Olafsen innførte én regel under sesongens «Senkveld»-produksjon

Helene Olafsen orker ikke mer babysnakk på jobb, og har innført en ny regel. Nå som hun venter sitt eget barn tror Stian Blipp at regelen vil vike.

Klokken 22.15 fredag har det populære talkshowet «Senkveld» med Helene Olafsen og Stian Blipp premiere på TV 2, men allerede før sesongens første sending er blitt sendt på lufta har programmet skapt flere overskrifter.

Torsdag kveld, da sesongens aller første sending ble spilt inn, avslørte nemlig Olafsen at hun venter sitt aller første barn.

- Jeg hadde litt lyst til å se Stian bli overrasket, også hadde jeg lyst til å vise alle som ser på «Senkveld» at Stian også er en fyr med masse følelser, fortalte Olafsen til Nettavisen etter innspillingen, om hvorfor hun ønsket å avsløre nyheten på den måten.

Trodde det var noe galt

Ifølge Stian Blipp hadde han ingen anelse om at en slik nyhet skulle bli servert bare ett minutt inn i sesongens aller første sending.

- Det er helt vilt. Helene pleier alltid å glede seg til sending, men hun gledet seg ekstra mye i dag. Jeg husker jeg tenkte sånn: «wow, du gleder deg virkelig til denne sendingen her». Og jeg skjønte jo hvorfor ett minutt senere, fortalte Blipp til Nettavisen.

De siste ukene hadde Blipp imidlertid skjønt at det var noe på ferde med sin medprogramleder, men graviditet hadde ikke slått ham.

- Jeg ante ikke at det var det, men jeg husker at jeg har kommet hjem etter jobb å tenkt sånn «det er ett eller annet med Helene om dagen». Hun ville aldri bli med på ting lenger, som å dra å trene og slike ting. Og hvis vi var på fest, dro hun hjem klokken ni. Så jeg har faktisk tenkt at jeg håper det går bra med henne, uttalte han.

OVERRASKET: Helene Olafsen overrasket Stian Blipp med gravidnyhet midt i sendingen av «Senkveld». Foto: TV 2

Orker ikke babysnakk

Livene til de to programlederne har dermed blitt ganske like. For ikke så altfor lenge siden opplevde Stian Blipp å bli pappa for aller første gang. Siden den gang har han, ifølge Olafsen, forandret seg en hel del.

- Stian har jo vært gjennom en aldri så liten midtlivskrise i den perioden der tror jeg. Men det er jo sikkert litt vanskelig å gå fra å være showman til å være hjemme i pappaperm. Sikkert vanskelig å balansere, men jeg synes han klarer seg veldig veldig fint, fortalte Olafsen til Nettavisen under TV 2s høstlansering.

Likevel er det spesielt én ting hun har begynt å irritere seg over etter at han ble pappa.

- Det er mye prat om babyer på jobb om dagen, så jeg har innført en regel i redaksjonen om at det kun er lov til å snakke om barn i en halvtime i lunsjen.

Ifølge Olafsen blir faktisk denne regelen fulgt, og mener det er bra med en slik regel på arbeidsplassen.

- Det er kjipt for alle å høre disse historiene egentlig. For ingen er interessert i andre sine barn, man er bare interessert i sine egne, lo hun.

Nytt liv

Den nye regelen til Olafsen ble imidlertid innført før hun fant ut at hun ventet barn, og ifølge Blipp kommer hun til å bli minst like opptatt av babyhistorier når hun blir mamma, som det han er.

- Ja, hun innførte at mellom halv 11 og 11 er det lov å snakke om unger. Utenom det er ikke det lov. Så den halvtimen bruker jeg veldig flittig til å snakke om alt det rare som har skjedd hjemme hos oss, forteller Blipp til Nettavisen under sesongpremieren til «Senkveld».

- Tror du regelen kommer til å vike nå som Helene også venter barn?

- Jeg håper det! Så det blir jo sikkert fort mye babysnakk på jobb, men hvis man ikke kan ventilere på jobb, hvor kan man gjøre det da. Man er jo på jobb nesten hele tiden, uttalte han.

Men pappahumoren og livsendringene kan han skrive under på. Ifølge han selv har han livet endret seg totalt etter at han ble pappa.

- Pappahumoren hadde jeg før jeg ble pappa. Jeg har alltid hatt sånn pappa/bestefar humor. Den har jeg i meg for alltid, men jeg merker at jeg har roet meg, forteller han og fortsetter:

- Før var jeg veldig arbeidsjern. Veldig glad i å jobbe og sitte på kontoret mye - være den som viser at en yter mest. Men nå merker jeg at jeg driter litt i det. Nå er det viktig for meg å komme meg hjem til familien, og det er viktig for meg å ikke ta på meg for mange jobber som gjør at jeg er borte lenge om gangen. Og det er veldig utypisk meg.