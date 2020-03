Helene Olafsen ledet «Senkveld» på termindagen: - Dette er mitt valg

Det ble en helt spesiell «Senkveld»-sending torsdag kveld.

- Jeg føler meg fin, og det er mitt valg at jeg står her i dag. Det virker heller ikke som at det kommer til skje noe på en stund, så det er verdt å stå her i dag, sier programleder Helene Olafsen høygravid under innspillingen av «Senkveld» torsdag kveld.

Sendingen sendes på TV 2 i kveld klokken 22:15, men blir som alltid spilt inn en dag før.

Det vakte naturlig nok stor spenning gjennom hele sendingen om Olafsen kom til å føde eller ikke. Tilsynelatende gikk det smertefritt for seg.

Se klipp øverst i saken!

Les også: Helene Olafsen flyttet hjem på pikerommet: - Det er en prøvelse

Avslørte graviditeten på direkten

Det er nemlig ikke første gang Olafsen har delt private og gledelige nyheter til seerne av «Senkveld». I september i fjor, under programmets premiere, avslørte nemlig Olafsen at hun var gravid.

– Det er noe jeg har glemt å fortelle deg, uttalte Olafsen til medprogramleder Stian Blipp den gang.

– Jeg er gravid, fortsetter hun til stor jubel fra salen og en sjokkert medprogramleder.

I salen satt en rørt Jørgen Nilsen - proffdanser og kommende pappa.

Venter i spenning

Helene Olafsen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser, men etter parets instagramoppdateringer å dømme gleder de seg stort til det nye familiemedlemmet skal komme.

Babyen blir det første barnebarnet for Olafsen foreldre, men det er helt tydelig at besteforeldre på begge sider allerede gleder seg stort til familieforøkelsen neste år.

– Dine har allerede begynt å kjøpe inn ting, de lurte på når de skulle komme over med babytingene, så det er allerede en del, sa Olafsen til Nettavisen i september.

Olafsen fortalte at hun i begynnelsen av svangerskapet fikk kjenne på hele følelsesregisteret.

– Jeg har vært alt sammen. Veldig trøtt, sliten, sulten, litt sinna i blant, fortalte hun.

Annerledes sending

Det var imidlertid ikke bare Helene Olafsens termindag som gjorde sendingen ekstra spesiell.

Som følge av smittetiltak i forbindelse med koronaviruset leder Stian Blipp og Helene Olafsen kveldens sending til tom sal.

- Slik statsministeren sa i går er det viktig at alle tar ansvar, at vi er gode med hverandre og viser hensyn. Følger de rådene vi har fått, og følger de restriksjonene vi har blitt pålagt. (...) Så i dag kjører vi sendingen helt uten publikum, sier Stian Blipp i kveldens sending.

Se klipp helt øverst i saken!