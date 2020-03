Helene Olafsen og Jørgen Nilsen ble foreldre for første gang

- Heldige deg, som har fått verdens tøffeste mamma, skriver Jørgen Nilsen på Instagram.

Søndag 15. mars kunne programleder Helene Olafsen og forloveden Jørgen Nilsen glede seg over å bli foreldre før første gang.

Den gledelige nyheten deler Nilsen på sin Instagram mandag morgen.

- Velkommen til verden, lille Louie. Heldige deg, som har fått verdens tøffeste mamma. Jeg er så stolt av dere begge to, skriver Nilsen til et bilde av Olafsen og deres nyfødte familiemedlem.

Helene Olafsen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser, men da vi møtte henne under premieren til TV-programmet «Senkveld» i september i fjor, la verken hun eller Nilsen skjul på at de gledet seg stort til familieforøkelsen.

- Vi gleder oss veldig. Jørgen kommer til å bli en fin pappa. Han er veldig snill, omtenksom og leken. Så jeg tror dette blir perfekt, sa hun den gang, bare minutter etter at hun røpet babynyheten på TV.

Familien Olafsens første barnebarn

Babyen blir det første barnebarnet for Olafsen foreldre, men det er helt tydelig at besteforeldre på begge sider har gledet seg stort til familieforøkelsen.

- Dine har allerede begynt å kjøpe inn ting, de lurte på når de skulle komme over med babytingene, så det er allerede en del, sa Olafsen til Nettavisen i september.

Via sosiale medier og tidligere intervjuer med Nettavisen har Olafsen ikke lagt skjul på at svangerskapet har bydd på både svimmelhet og følelser hun ikke har kjent på tidligere. Likevel har hun ikke latt det prege arbeid- og fritidstilværelsen.

Ledet «Senkveld» på termindagen

Torsdag, forrige uke, ledet Helene Olafsen TV-programmet «Senkveld» på selveste termindatoen.

- Jeg føler meg fin, og det er mitt valg at jeg står her i dag. Det virker heller ikke som at det kommer til skje noe på en stund, så det er verdt å stå her i dag, sa Olafsen høygravid under innspillingen av «Senkveld».

Sendingen ble sendt på TV 2 fredag klokken 22:15, men ble som alltid spilt inn en dag før.