Helene Olafsen vant Skal vi danse

Olafsen slo ut Cengiz Al i finalen.

Lørdag kveld konkurrerte tidligere snowboardkjører Helene Olafsen (27) og Skam-skuespiller Cengiz Al om gullet i Skal vi danse 2017.

Dommerne har karakterisert årets nivå som knallhøyt, og det bar også finalen preg av.

Etter at TV 2 kunne registrere stemmerekord i den 13. finalen i Skal vi danse (ja, de har holdt på i 13 år), vant Olafsen.

Helene Olafsen vant også Mesternes mester på NRK tidligere i år.

– Den utviklingen du har hatt er enorm. Hvis vi ikke kan se på deg som en rollemodell, så vet ikke jeg, sa dommer Egor Filipenko til Olafsen.

VANT: Helene Olafsen og danset seg til gull med dansepartner Jørngen Nilsen.

- Det er helt sjukt. Jeg klarer ikke å forstå det. Det er så deilig. På en måte har jeg fortjent det også. Det er sjef, sier Helene Olafsen til God Kveld Norge etter seieren.

- Jeg var helt sikker på at Zengiz skulle vinne, sier hun.

- Nå gleder jeg meg til en søndag på sofaen. Bare ha helg, sier Olafsen som sier at det har vært en hektisk tid. Nå skal hun ta igjen tapt kontakt med kjente.

- Facebook-boksen min er helt full. Beklager til alle jeg ikke har svart, sier hun.

Men selv om Olafsen fikk flest stemmer, manglet det ikke på lovord til Cengiz.

19-åringen fikk en god klem fra dommer Trine Dehli Cleve etter siste dans.

- Du har inspirert mange og vist stor respekt for ballroom dans, sa hun.

- Takk for at du sa ja til å bli med på dette. For en opplevelse du har gitt oss og alle de der hjemme, sa dommer Egor Filipenko.

